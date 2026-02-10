El hombre fue descubierto por su sobrino, que encontró una memoria USB con fotos y escritos que documentaban los abusos sexuales

El sospechoso, identificado como Jacques Leveugle, era profesor, algo que aprovechaba para acercarse a sus víctimas.

Las autoridades francesas han detenido a un hombre de 79 años, acusado de violar y agredir sexualmente a 89 menores, entre 1967 y 2022 en varios países, entre ellos Colombia, Marruecos y Alemania. El arrestado, identificado como Jacques Leveugle, era profesor, algo que aprovechaba para acercarse a sus víctimas.

La Fiscalía de Grenoble ha impulsado la investigación contra el hombre, que también está acusado de matar a su madre, según han informado fuentes de este departamento. Jacques Leveugle está detenido desde su imputación en 2024

Los investigadores han podido establecer el número de víctimas de agresión sexual y violación después de que un sobrino suyo encontrara una memoria USB con un diario y fotos del hombre en los que habla de sus “relaciones sexuales” con menores de 13 a 17 años, ha informado el fiscal de Grenoble, Étienne Manteaux.

Víctimas menores en más de siete países diferentes

El detenido cometió las agresiones sexuales en Colombia, Alemania, Suiza, Marruecos, Níger, Argelia, Filipinas e India, así como en Nueva Caledonia, territorio francés en el océano Pacífico, donde era profesor.

El sobrino del acusado quien halló los documentos escritos, agregó Manteaux, quien precisó que se trata de un abultado conjunto de documentación. El fiscal ha hecho un llamado a "otras posibles víctimas" que puedan presentarse”.

Durante la investigación, el hombre reconoció haber asfixiado con una almohada a su madre, enferma de cáncer en fase terminal, en la década de 1970, y posteriormente a su tía, de 92 años, en la década de 1990, agregó.

El caso vuelve a sacudir a la sociedad francesa, tras el macrojuicio contra Joel Le Scouarnec, un excirujano de 74 años, acusado de violar y agredir sexualmente a 299 niños