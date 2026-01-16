“La niña no solo habla de tocamientos", explicaba una de las madres

Detenido un educador de un centro de menores de Alicante acusado de agredir sexualmente a tres jóvenes

Compartir







ZaragozaEl pasado septiembre la Policía detuvo a un trabajador de la guardería Waldorf Munay de Zaragoza por la presunta agresión sexual contra varios menores del centro tras la denuncia de dos familias. Durante los meses posteriores y tras meses de investigaciones las denuncias se han multiplicado y hasta ocho familias han presentado acusaciones contra el presunto agresor.

La madre de una de las alumnas de tres años que destapó el asunto aseguraba que la menor le había “contado cosas muy graves”.

El acusado, al que la jueza dejó en libertad provisional, desde entonces tiene prohibido acercarse al centro, aunque este permanece cerrado desde noviembre, según recoge El Periódico.

“No entiendo que este hombre esté en la calle después de algo así. La niña no solo habla de tocamientos, nos ha contado cosas muy graves”, afirmaba la madre de la alumna de tres años.

Las denuncias se multiplican

Desde las primeras denuncias y en el transcurro de las investigaciones, seis familias más de niños que acudían al centro se han sumado a las acusaciones contra el profesor.

Varios menores han prestado ya declaración sobre lo sucedido, pero todavía quedarían algunos de los alumnos pendiente de hacerlo. Testimonios que tendrían valor probatorio si se llegase a realizar juicio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por su parte la postura del centro se mostró dispuesto “al diálogo respetuoso y constructivo”, según recoge el citado medio. "La apertura de una investigación ni implica culpabilidad ni confirmación de los hechos denunciados", destacaban.