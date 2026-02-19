Argentina, Israel y Arabia Saudí han confirmado que aportarán tropas y ayuda económica para la estabilidad de la Franja

La mayoría de los países europeos han rechazado la iniciativa porque temen que esta organización pretenda sustituir a la ONU

La llamada Junta de paz para Gaza, creada por Donald Trump se reúne por primera vez este jueves, en Washington. La nueva organización, que supuestamente busca impulsar la reconstrucción de la Franja, sigue generando mucha desconfianza en la comunidad internacional. Muchos expertos y mandatarios creen que que el presidente de Estados Unidos busca en gran medida impulsar sus negocios y la fortuna de su familia. La información de la periodista Laura Gallardo.

Se espera que acudan a la convocatoria de Donald Trump delegaciones de más de 20 países, incluidos jefes de Estado, aunque no todos son miembros como tal de la Junta de paz para Gaza.

De los 60 invitados a formar parte de este selecto grupo, tan solo 28 han confirmado su compromiso por ahora, algunos abonando los 1.000 millones de dólares que cuesta un puesto permanente.

La mayoría de los asistentes a la primera reunión de la Junta de paz en Gaza acuden como observadores

La mayoría de los países europeos han rechazado la iniciativa porque temen que esta organización pretenda sustituir a las Naciones Unidas y proyectar al líder republicano como pacificador global. Basan sus sospechas en la retirada de Estados Unidos de múltiples organizaciones internacionales desde la aparición de este proyecto.

No son los únicos escépticos sobre el proyecto del republicano para Gaza. México y el Vaticano, han informado que, al igual que la mayoría de Europa, solo acudirán como observadores.

Trump ha asegurado que la contribución de sus aliados, entre los que se encuentran países como Argentina, Israel y Arabia Saudí, no sólo será económica, sino que también aportarán efectivos para la estabilización palestina. Por el momento no hay datos sobre quiénes aportarán fondos y quiénes tropas.