Zoe Armenteros 22 ENE 2026 - 13:06h.

Algunos analistas creen que el presidente de EEUU se propone con este proyecto sustituir a la ONU

El presidente de EEUU tendrá amplios poderes en la iniciativa que se propone en palabras de Trump será un "éxito"

Compartir







El presidente de Estados Unidos presentará este jueves la Junta de Paz en Gaza, supervisada por Washington y financiada con los países invitados que puedan aportar 1.000 millones de dólares (alrededor de 864 millones de euros). Francia ya ha dicho 'merci' pero no, mientras que otros como Italia, Canadá ya han mostrado su interés en la iniciativa internacional que impulsa y preside Donald Trump para construir la paz en la zona y otras cosas, que ya adelantó hace meses para la franja palestina.

Trump ha estado calentando motores sobre su proyecto al que están invitados 90 países, entre ellos Paquistán, Jordania, Hungría, Catar y hasta el Vaticano, explicando que el objetivo de la Junta de Paz en Gaza es "garantizar la estabilidad de la zona" y que podrá posteriormente expandirse para tener un alcance global.

El republicano en su discurso en el Foro de Davos ha presumido de que este proyecto creado por su Administración "va a tener mucho éxito en Gaza", aunque sin olvidar que también se propone la desmilitarización del Movimiento de Resistencia Islámica, Hamás, se llevará a cabo al mismo tiempo.

"Si Hamás no cumple lo que prometió, será su fin", ha prometido Trump, después de ironizar con que los jóvenes en Gaza "nacen con un rifle en sus manos". El presidente de Estados Unidos, máximo responsable de la Junta de Paz, ha explicado que el proyecto comenzará de manera oficial cuando tres países se incorporen a este.

PUEDE INTERESARTE Dinamarca rechaza la exigencia de Trump de abrir negociaciones para vender Groenlandia

La Junta de Paz va a promover la estabilización de todo Oriente Próximo. "Creo que va a suceder, va a poner fin a décadas de sufrimiento, detener generaciones de odio y derramamiento de sangre, y forjar una paz hermosa, duradera y gloriosa para esa región", ha asegurado, aunque sin dar detalles de cómo se conseguirá esto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Trump también ha apuntado a que su iniciativa tiene posibilidades para expandir su alcance y "hacer muchas otras cosas". "Una vez que esta junta esté completamente formada, podremos hacer prácticamente todo lo que queramos", a medida que logre sus objetivos en la Franja de Gaza.

Trump niega que quiera sustituir a la ONU

Algunas voces críticas a la Junta de Paz en Gaza, propuesta por Trump, han alertado de la intención oculta del magnate estadounidense de sustituir a Naciones Unidas. El mandatario, desde el estrado del Foro de Davos, ha garantizado de que la Junta de Paz y la ONU trabajen "en colaboración". "Siempre he dicho que Naciones Unidas tienen un enorme potencial, pero no lo han aprovechado", ha afirmado.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Es su interés en "combinar" ambas organizaciones porque "puede ser algo muy único para el mundo", insistiendo en que esta entidad se pone a disposición de toda la comunidad internacional y no se circunscribe solo a Estados Unidos.

La pasada semana, Washington publicó la composición de los miembros de la Junta Ejecutiva para la paz en Gaza, la mayoría miembros de la Administración de Trump. Entre ellos, el secretario de Estado, Marco Rubio, el enviado en Oriente Próximo, Steve Witkoff, o el yerno y asesor de Trump, el magnate inmobiliario Jared Kushner. También estarán el ex primer ministro británico, Tony Blair, el multimillonario estadounidense Marc Rowan o el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga.

Al discurso le ha seguido una firma de los miembros de la Junta de Paz, con la presencia de representantes de Hungría, Bulgaria, Marruecos, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Pakistán, Qatar, Paraguay, Arabia Saudí, Turquía, Uzbekistán y Emiratos Árabes Unidos, entre otros.