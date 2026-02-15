591 los palestinos muertos a manos de Israel desde que entró en vigor el alto el fuego

El paso de Rafá con Gaza reanuda parcialmente el tránsito de personas tras un año y medio de cierre

Al menos once palestinos han fallecido durante la madrugada este domingo tras una oleada de bombardeos y ataques perpetrados por Israel sobre la Franja de Gaza, tras haber informado de que varias personas habrían entrado en la denominada 'Línea Amarilla'.

Fuentes médicas del enclave palestino recogidas por el diario 'Filastín' han informado de dos bombardeos dirigidos contra zonas residenciales de la Franja de Gaza. En uno de ellos, al oeste de la ciudad de Jan Yunis --en el sur--, han fallecido al menos cinco personas, que han sido trasladas al Hospital Nasser.

Otro ataque contra tiendas de campaña ubicadas en el norte de Gaza, cerca del campamento de Jabalia, ha causado cuatro víctimas mortales cuyos cuerpos también han sido trasladados a centros hospitalarios cercanos.

Además, las fuerzas hebreas han demolido varios edificios, algunos de ellos residenciales a lo largo de la Franja y han arrestado a varias personas.

Las Fuerzas de Defensa de Israel habían notificado la muerte de al menos dos civiles

Previamente, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) habían notificado la muerte de al menos dos civiles palestinos, a los que ha tildado de terroristas vinculados con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), en el norte de la Franja de Gaza.

"Hoy temprano, varios terroristas armados fueron identificados en el norte de la Franja de Gaza, probablemente después de salir de una infraestructura subterránea en las inmediaciones", han descrito las FDI en un mensaje de Telegram en el que ha especificado que han sido dos los "terroristas armados" a los que han "eliminado".

De acuerdo con las Fuerzas Armadas de Israel, este episodio "constituye una violación flagrante del acuerdo de alto el fuego" y habría de ser penado con la "máxima severidad", al igual que "cualquier (otro) intento de las organizaciones terroristas de la Franja de Gaza de ejecutar ataques contra las tropas de las FDI y la población civil israelí".

El resto de fugitivos huyó, ocultándose entre los escombros "al este de la 'Línea Amarilla' y junto a las tropas de las FDI, lo que supuso una amenaza inminente para su seguridad", continúa el escrito en el que el Ejército israelí ha presentado este operativo como respuesta a "otra violación flagrante del acuerdo de alto el fuego", perpetrada por "terroristas armados identificados al este de la Línea Amarilla", en el norte del enclave palestino.

"Las tropas de las FDI continúan registrando la zona en estos momentos con el fin de localizar y eliminar a los terroristas restantes", han concluido.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, cifraron este miércoles en 591 los palestinos muertos a manos de Israel desde el 10 de octubre de 2025, fecha en la que entró en vigor el alto el fuego, al tiempo que elevaron a 72.045 los muertos y a 171.686 los heridos desde el inicio de la ofensiva israelí en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.