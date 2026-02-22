El falso cuadro ha continuado colgado durante varios minutos mientras algunos visitantes le sacaban fotografías

El expríncipe Andrés todavía opta a ser rey de Reino Unido: el motivo por el que continúa en la línea de sucesión pese a sus polémicas

Compartir







Un activista ha logrado colgar en una sala de pintura del Louvre un cuadro con la icónica imagen de la detención de Andrés de Inglaterra. Le ha puesto incluso título: "Ahora sí que suda". El falso cuadro ha continuado ahí varios minutos, alimentando la curiosidad de más de un visitante.

La detención del expríncipe Andrés llegó semanas después de que la Casa Real británica iniciara el proceso formal para retirar sus títulos, expulsado asimismo de la mansión en la que residía en Windsor, al oeste de Londres, en una actuación que fue defendida como "necesaria" a pesar de que continuaba negando las acusaciones en su contra.

PUEDE INTERESARTE Las incógnitas sobre Sarah Ferguson y sus hijas tras el arresto del expríncipe Andrés: en paradero desconocido y en los correos de Epstein

El expríncipe Andrés estuvo 11 horas detenido

La Policía del Valle del Támesis, fuerza policial a la que pertenece Windsor, anunció que el expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor había sido puesto en libertad tras pasar aproximadamente 11 horas detenido en el marco de las investigaciones por sus lazos con el fallecido empresario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Andrés de Inglaterra abandonó la comisaría de la localidad de Aylsham en la parte trasera de un vehículo, según ha matizado la cadena de televisión BBC, si bien las fuentes consultadas ya apuntaban a que sería puesto en libertad bajo fianza a medida que continúan las pesquisas.

PUEDE INTERESARTE El tercer día consecutivo de los registros en la residencia del expríncipe Andrés en Windsor

El propio Andrés anunció en octubre de 2025 que renunciaba a sus títulos, entre ellos el de duque de York, al considerar que "las continuas acusaciones" en su contra "distraían" del trabajo del rey y de la familia real. Ya en 2019 anunció que abandonaba sus actividades públicas debido al escándalo.