La primera imagen de la detención del expríncipe Andrés, investigado por "mala conducta" en un cargo público tras sus vínculos con Jeffrey Epstein

La Policía del Valle del Támesis, fuerza policial a la que pertenece Windsor, ha informado de que el expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor ha sido puesto en libertad tras pasar aproximadamente 11 horas detenido en el marco de las investigaciones por sus lazos con el fallecido empresario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. Aparecía tumbado en la parte trasera del coche, tratando de no ser fotografiado

"Este jueves hemos arrestado a un hombre de Norfolk en su sesentena por sospechas de irregularidades. El hombre ha sido ahora puesto en libertad mientras avanza la investigación", ha señalado la Policía en un comunicado en el que ha informado, a su vez, de que uno de los registros --el de su vivienda en Norfolk--, ha finalizado.

Andrés de Inglaterra ha abandonado la comisaría de la localidad de Aylsham en la parte trasera de un vehículo, según ha matizado la cadena de televisión BBC, si bien las fuentes consultadas ya apuntaban a que sería puesto en libertad bajo fianza a medida que continúan las pesquisas.

Andrés, más solo que nunca en plena polémica

La detención llega semanas después de que la Casa Real británica iniciara el proceso formal para retirar los títulos de Andrés, expulsado asimismo de la mansión en la que residía en Windsor, al oeste de Londres, en una actuación que fue defendida como "necesaria" a pesar de que continuaba negando las acusaciones en su contra.

El propio Andrés anunció en octubre de 2025 que renunciaba a sus títulos, entre ellos el de duque de York, al considerar que "las continuas acusaciones" en su contra "distraían" del trabajo del rey y de la familia real. Ya en 2019 anunció que abandonaba sus actividades públicas debido al escándalo.

La reacción de su hermano

Horas después de que la noticia se confirmara, desde Buckingham Palace han emitido las primeras declaraciones oficiales, que llegan de la mano del propio soberano británico.

"He recibido con profunda preocupación la noticia sobre Andrew Mountbatten-Windsor y la sospecha de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público. Lo que sigue ahora es el proceso completo, justo y adecuado mediante el cual se investigará este asunto de la manera apropiada y por las autoridades competentes", comienza el comunicado.

"En este sentido, como he dicho antes, cuentan con nuestro apoyo y cooperación plenos y sinceros. Permítanme decirlo claramente: la ley debe seguir su curso", ha espetado el monarca.

Las dos caras de su vínculo con Epstein

Por un lado el hermano del rey Carlos III está señalado por sus múltiples asistencias en las fiestas que celebraba el pederasta. No solo en estos eventos, sino en el encuentro con menores. Una de ellas se suicidó el año pasado tras relatar todas las agresiones que sufrió.

Pero su detención tiene que ver con un caso de corrupción cuando actuaba como enviado de comercio, filtrando algunos documentos a Epstein. Se ha registrado también la residencia del ex príncipe en Windsor, de la que le expulsó Carlos III a su hermano cuando las revelaciones sobre su relación con el pederasta estadounidense se hicieron insoportables. El monarca no ha respondido hoy a las preguntas sobre la detención de su hermano, ha mantenido su agenda asistiendo a un desfile de moda y ha hecho público este comunicado en el que muestra su profunda preocupación por la noticia.

Pruebas incriminatorias

Londres 2001. Andrés rodea a una joven Virginia Giuffre, menor de edad. Es la prueba visual más condenatoria. Una joven que le denunció y que fue silenciada con una fortuna, pero no cayó, lo contó todo en un libro y hace unos meses se suicidó. Hoy sus hermanos lloran porque ella ya no puede ver su inmensa victoria y celebran que Andrés es solo la primera pieza que hará caer el dominó.

Una ristra de correos que prueban que mantuvo contacto con Epstein incluso después de ser condenado. En un intento de lavar su imagen, el Duque concedió esta entrevista a la BBC que acabó destruyendo la poca credibilidad que le quedaba. Se mostró arrogante, nervioso e incapaz de empatizar con las víctimas.

El rey Carlos no ha tenido piedad con su hermano, le ha despojado de todos sus títulos y honores. Ya no es príncipe ni duque de York. Lo único que ha aportado a la corona ha sido el fin de una era de impunidad.