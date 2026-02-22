El joven de 21 años abatido al irrumpir en la residencia de Trump en Florida, Austin Tucker Martin, había sido denunciado como desaparecido

FloridaEl Servicio Secreto de EE.UU. ha abatido a Austin Tucker Martin, un joven de 21 años que entró armado de manera "ilegal" al perímetro de seguridad de la residencia del presidente estadounidense, Donald Trump, en Florida.

El joven falleció al momento, según informaron este domingo 22 de febrero las autoridades locales de Palm Beach en una rueda de prensa. El mandatario republicano no estuvo en Mar-A-Lago durante el incidente, ya que pasó el fin de semana en Washington.

Austin Tucker Martin, un joven que había sido denunciado como desaparecido por su familia

De acuerdo con el alguacil de Palm Beach, dos agentes del Servicio Secreto detectaron que una persona había entrado al perímetro de seguridad de la residencia sobre la 01:30 hora local.

Cuando fueron a investigar, encontraron a Austin Tucker Martin que llevaba una escopeta y un bidón de gasolina. Los agentes le pidieron que soltara los objetos, según relató el sheriff Ric Bradshaw. El hombre "levantó el arma", según su relato, y los agentes decidieron disparar.

Las autoridades no han aclarado si la escopeta que llevaba el sospechoso estaba cargada e indicaron que la investigación sobre lo sucedido sigue en curso, liderada por el FBI.

Según se ha podido conocer, Austin Tucker Martin era un joven de 21 años que vivía en Carolina del Norte y que fue denunciado como desaparecido hace unos días por su familia.

El FBI pide ayuda a los vecinos de la zona

Por su parte, el sheriff del condado de Palm Beach, Ric Bradshaw, ha comparecido en rueda de prensa para explicar que los agentes --un policía de Palm Beach y dos agentes del Servicio Secreto-- ordenaron al joven dejar las armas, pero que éste bajó el bidón de gasolina, pero "levantó la escopeta hasta una posición de disparo", momento en el que los agentes abrieron fuego y "neutralizaron la amenaza".

Bradshaw ha explicado que la investigación está a cargo del FBI y la oficina del shefiff "les ayudará en lo que quieran".

Precisamente el responsable de la investigación por el FBI, Brett Skiles, ha pedido a los vecinos de la zona comprobar las grabaciones de cámaras de seguridad y ponerse en contacto si detectan algo "sospechoso".

"El Servicio Secreto de Estados Unidos ha actuado con rapidez y decisión para neutralizar a un loco armado con un arma de fuego y un bidón de gasolina que entró en la casa del presidente Trump", ha destacado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un mensaje publicado en redes sociales.

Hay que recordar que es la segunda vez que una persona armada entra en las propiedades de Trump en Florida. En 2024, durante la campaña electoral, un hombre fue acusado de intentar asesinar a Trump mientras este estaba en su club de golf en West Palm Beach.