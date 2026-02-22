El próximo martes se cumplen cuatro años de la guerra en Ucrania

Esta madrugada han continuado los bombardeos y las muertes en ciudades como Sumi o Kiev

El próximo martes se cumplen cuatro años de la guerra en Ucrania, un conflicto extenuante y sin indicios de que vaya a acabar pronto a pesar de las negociaciones en marcha. Durante estos años, al menos 15.000 civiles han muerto y cerca de medio millón de soldados, entre rusos y ucranianos, según diversas estimaciones.

Esta madrugada han continuado los bombardeos y las muertes en ciudades como Sumi o Kiev, donde un nuevo bombardeo nocturno de Rusia conformado por casi 350 proyectiles ha dejado seis muertos, cinco de ellos en la capital homónima de la provincia de Sumi, en el noreste de Ucrania, donde el bombardeo ha afectado además a una instalación de la multinacional estadounidense Mondelez, según han informado las autoridades regionales.

Los bombardeos han alcanzado además cinco municipios de la región de Kiev

Los bombardeos han alcanzado además cinco municipios de la región de Kiev que han dejado un fallecido y quince heridos, producto de un bombardeo generalizado contra 14 localidades del país en el que han intervenido 345 aviones no tripulados, misiles balísticos Iskander-M/S-400, misiles antibuque 3M22 Zircon y misiles de crucero.

Las víctimas de Sumi han sido dos hermanos y un matrimonio de la localidad de Znob-Novhorodske, situada a menos de cuatro kilómetros de la frontera entre Ucrania y Rusia.

El gobernador de la región, Oleh Grihorov, ha explicado a través de Telegram que, en un primer momento, los dos hermanos habían resultado heridos por un "artefacto explosivo" lanzado desde un dron, siendo trasladados a un hospital cercano para recibir atención médica.

Sin embargo, durante el trayecto, el vehículo de emergencias habría sido atacado de manera deliberada por otro dron ruso. Como consecuencia de este segundo impacto, ambos hermanos han fallecido. Uno de ellos tenía 17 años, según ha precisado el gobernador.

En el mismo ataque, también ha perdido la vida un matrimonio, elevando a cuatro el número total de víctimas mortales en la región de Sumi.