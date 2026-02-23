Caos en México: qué hacer si cancelan un vuelo y cuáles son las zonas a evitar

Alberto Rosa 23 FEB 2026 - 14:54h.

La muerte de 'El Mencho' ha desatado el caos en el país con cancelaciones de vuelos y alertas de viaje

España, Estados Unidos, Canadá, Rusia y otros países piden "extremar al máximo las precauciones" en México ante la ola de violencia tras la muerte de 'El Mencho'

Compartir







La muerte de ‘El Mencho’, el narcotraficante más buscado del mundo, en una operación militar ha desatado un auténtico caos en México. La violencia se ha apoderado de las calles en distintos puntos del país con disturbios impulsados por el narcotráfico y los seguidores del que fuera era el jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación.

Los gobiernos de distintos países han emitido alertas de viaje para varias regiones del país americano e hicieron llamadas a sus conciudadanos para extremar las precauciones. El Ministerio británico de Exteriores (FCDO) ha actualizado sus recomendaciones de viaje al país mexicano.

Por su parte, la Embajada del Estado español y los consulados generales en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey están en contacto con los españoles afectados por esta escalada de violencia. El Consulado español en Guadalajara, México, cerró este lunes “como medida preventiva ante la situación de seguridad que se registra en la región”.

Igualmente, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha hecho un llamamiento este lunes a “todos los españoles que se encuentren, o bien por turismo o por motivos profesionales, de paso en estos momentos en México”, instándoles a contactar con el consulado para su registro.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Muchos turistas se han encontrado con vuelos cancelados y una situación generalizada de inseguridad para locales y turistas. Aeropuertos como el Miguel Hidalgo y Costilla en de Guadalajara, o el de Puerto Vallarta, anunciaron la cancelación de “todas las operaciones internacionales y la mayoría de las nacionales”.

Sin embargo, en el comunicado del Consulado se recoge que “los aeropuertos están reprogramando vuelos”. Es por ello que los aeropuertos recomiendan estar en contacto y permanecer atentos a sus aerolíneas para conocer los cambios en su itinerario.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Zonas del país a evitar

Los pasajeros que viajen de España a México o viceversa pueden atenerse a la normativa europea en caso de cancelaciones de sus vuelos. Tienen derecho a la reubicación en otro vuelo lo antes posible o al reembolso completo de su billete, además de asistencia mientras se espera el transporte alternativo (hoteles y comida).

"A estas horas se mantienen distintos focos de tensión en el país, en especial en el estado de Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Nayarit, Colima, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato", publicaba la Embajada de México en España la noche del domingo. Exteriores de España, por su parte, ha publicado un listado de zonas del país que deberían evitarse por cuestiones de seguridad.

La Asociación Española de Consumidores pide más información a las aerolíneas

Por su parte, la Asociación Española de Consumidores ha pedido a las aerolíneas y agencias de viaje afectadas que "intensifiquen la información que se ofrece a los pasajeros y sea lo más ágil y rápida posible con el fin de evitar un caos hacia los usuarios", han señalado en un comunicado.

Además, les solicitan que se devuelva el importe abonado inmediatamente al considerarse en ambos casos cuestiones de fuerza mayor. "En el caso de México, se debe a la peligrosidad de viajar al país por la actuación de las bandas de narcotraficantes que están sembrando el terror en algunas zonas del país", señalan.