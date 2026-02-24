Macron acepta la dimisión de Laurence des Cars tras la crisis por el robo y anuncia una nueva etapa centrada en reforzar la seguridad del Louvre

La presidenta y directora del Museo del Louvre, Laurence des Cars, ha presentado este martes su dimisión al frente de la institución, una decisión que ha sido aceptada por el presidente francés, Emmanuel Macron, según ha informado el Palacio del Elíseo.

La renuncia se formalizó mediante una carta dirigida al jefe del Estado. En un comunicado, la Presidencia francesa ha señalado que Macron ha valorado el gesto como un acto de responsabilidad en un momento en el que el museo más visitado del mundo necesita “calma y un nuevo impulso” para afrontar importantes proyectos de seguridad y modernización.

El mandatario ha agradecido a Des Cars su trabajo y su implicación durante los últimos años, destacando su perfil profesional y su “indiscutible experiencia científica”. Además, ha anunciado que le encargará una misión en el marco de la presidencia francesa del G7 centrada en la cooperación entre grandes museos internacionales.

La salida de la directora se produce tras la polémica generada por el importante robo de joyas registrado recientemente en el museo parisino. Tras aquel suceso, Des Cars reconoció públicamente su conmoción y habló de un “terrible fracaso” en su gestión, asumiendo parte de la responsabilidad por lo ocurrido. En aquel momento, su dimisión fue rechazada por el Gobierno.

Ahora, el Ejecutivo francés opta por abrir una nueva etapa en la dirección del Louvre, con el objetivo de reforzar los sistemas de seguridad y acometer un proceso de modernización en una de las principales instituciones culturales del mundo, cuya gestión ha quedado en el foco tras el incidente.