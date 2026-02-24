La UE busca cerrar en marzo el acuerdo con EE UU a la espera de aclaraciones sobre los aranceles

El comisario de Comercio urge a la Eurocámara a cerrar la ratificación del pacto con EE UU en marzo, a la espera de aclaraciones sobre los nuevos aranceles

El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, ha pedido al Parlamento Europeo que culmine “en marzo” el proceso de ratificación del acuerdo comercial con Estados Unidos, siempre que Bruselas reciba las aclaraciones solicitadas a Washington sobre el alcance de la última ronda de aranceles, por la que desde este martes las importaciones de países terceros al mercado estadounidense sufren un recargo adicional del 10%.

El acuerdo “restauró una muy necesaria certeza y estabilidad”, ha defendido el comisario, que habla en nombre de los 27 en materia comercial, en una comparecencia ante la comisión de Comercio Internacional de la Eurocámara (INTA), en la que ha indicado que ha estado en estrecho contacto con sus contrapartes estadounidenses Howard Lutnick y Jamieson Greer desde que el Tribunal Supremo tumbara el pasado viernes los primeros aranceles indiscriminados de la Administración de Donald Trump.

“Ambos me han garantizado que siguen comprometidos con el acuerdo entre la UE y Estados Unidos”, ha apuntado Sefcovic, quien ha pedido a los eurodiputados que la UE también se mantenga fiel al pacto negociado y avance en su ratificación.

Aunque ha dicho entender que la Eurocámara haya optado por aplazar la votación debido a la “incertidumbre” generada por el anuncio de nuevos aranceles generalizados del 10%, Sefcovic ha considerado que es “imperativo” avanzar y ha pedido que “un voto en el pleno de marzo siga siendo el objetivo”, siempre que se obtenga la claridad pedida a Estados Unidos.

El negociador comercial de la Unión ha defendido los términos del pacto, que establece un techo del 15% para la mayoría de los aranceles estadounidenses sobre las compras europeas, a cambio de que la UE renuncie a tomar represalias.

Además, ha señalado que los aranceles adicionales del 10% que Estados Unidos recauda desde este martes respetan las excepciones acordadas con la UE para sectores clave como el aéreo, el farmacéutico y los productos energéticos.

En sus contactos con Lutnick y Greer, Sefcovic también ha abordado la situación del acero y el aluminio, sobre los que Estados Unidos sigue aplicando un recargo del 50%, y se ha mostrado optimista respecto a una posible reducción.

“Estamos debatiendo maneras de abordar el problema de los derivados del acero y el aluminio. Espero que encontremos soluciones muy pronto”, ha asegurado ante los eurodiputados, sin concretar plazos.