Israel y Estados Unidos lanzan un ataque contra Irán: Trump da por buena la información de Israel sobre la muerte de Jamenei

El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, está vivo y dirige la respuesta al ataque de Estados Unidos e Israel "en el campo de batalla", según fuentes cercanas a Jamenei citadas por las agencias de noticias semioficiales iraníes Tasnim y Fars.

"Os puedo decir con seguridad que el líder de la Revolución está dirigiendo con firmeza y confianza la situación en el campo de batalla", ha indicado un colaborador de Jamenei, Mehdi Torabian, citado por Fars.

"Rezad por la victoria de este poderoso comandante. El enemigo ha tendido una trampa de engaño. Que no nos engañen", ha añadido en referencia a las informaciones sobre la muerte de Alí Jamenei.

La televisión pública iraní IRIB también se hace eco de la información citando una fuente cercana a la Oficina para la Preservación y Publicación de las Obras del Líder Revolucionario.

Netanyahu ya lo había dado por muerto en los ataques

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, había asegurado que el ayatolá Alí Jamenei habría muerto durante los ataques. El alto mandatario ha tachado de "tirano" a Jamenei, acusándole de promover el "terrorismo" por todo el mundo y de estar detrás de planes para destruir Israel, unas iniciativas que, según ha defendido el primer ministro israelí, han sido totalmente desbaratadas con la ofensiva mano a mano con Estados Unidos.

El ataque de este sábado ha matado a "varios de los principales líderes" de Irán implicados en el programa nuclear, ha asegurado Netanyahu, quien tras una primera jornada que ha señalado como "histórica", ha indicado que Tel Aviv continuará atacando "varios objetivos del régimen".

En un mensaje a la ciudadanía iraní, ha indicado que se presenta una enorme "oportunidad" de hacer caer el régimen, insistiendo en que tendrá "su momento" para salir a las calles y "acabar el trabajo" para conseguir derrocar a la República Islámica.