Donald Trump ha barajado "tomar el control de todo" Irán o retirarse "en dos o tres días"

Israel y Estados Unidos lanzan un ataque contra Irán: Netanyahu afirma que hay "muchas señales" de que Jamenei haya muerto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este sábado que baraja varias "vías de salida" para el ataque conjunto con Israel contra Irán y planteó que puede "tomar el control de todo" o retirarse "en dos o tres días", como informa Rosa Conde.

"Puedo prolongarlo y tomar el control de todo, o terminarlo en dos o tres días y decirles a los iraníes: ‘Nos vemos de nuevo en unos años si comienzan a reconstruir (sus programas nucleares y de misiles)'", aseguró Trump en una entrevista telefónica con Axios.

La motivación del ataque militar

El mandatario demostró así no estar cerrado a una sola vía con la que poner fin a la operación Furia Épica, como bautizó el Pentágono al operativo conjunto contra objetivos iraníes que inició este sábado. "En cualquier caso, les llevará varios años recuperarse de este ataque", vaticinó.

Preguntado por la motivación del operativo, Trump apuntó que la primera razón fue el resultado de las negociaciones nucleares que se llevaron a cabo esta semana en Ginebra. "Los iraníes se acercaron y luego se retiraron, se acercaron y luego se retiraron. De ello deduje que realmente no quieren un acuerdo", afirmó en relación al pacto nuclear que su Gobierno negociaba con Teherán.

Y la segunda, dijo, fue el comportamiento del régimen iraní en los últimos años. "Vi que cada mes hacían algo malo, volaban algo por los aires o mataban a alguien", explicó tras confesar que pidió a su equipo que recopilasen todos los ataques relacionados con Irán en los últimos 25 años.

Trump contacta con los líderes de Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes y el jefe de la OTAN tras el ataque a Irán

Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mantenido contacto con los líderes de Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, además del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en medio de los ataques lanzados contra Teherán con el objetivo declarado de forzar un cambio de régimen.

Según ha confirmado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, el mandatario estadounidense ha estado en contacto con estos líderes en las últimas horas después de que Irán haya respondido a la ofensiva sorpresa de Estados Unidos e Israel atacando a intereses militares en países del Golfo.

Washington ha informado de que no se han registrado bajas en el Ejército estadounidense en la operación bautizada como Furia Épica por la cual ha lanzado ataques comenzaron a las 1.15 hora de la costa este estadounidense (9.45 hora de Teherán y 7.15 en la España peninsular) tras recibir la orden de Trump.

El objetivo era "desmantelar el aparato de seguridad del régimen, con prioridad para las ubicaciones que suponían una amenaza inminente", ha informado el CENTCOM. Así, fueron bombardeados el centro de mando y control de la Guardia Revolucionaria, los medios de defensa antiaérea, lanzaderas de misiles y drones y aeródromos militares. Israel por su lado ha confirmado la participación de más de 200 aviones de combate que han alcanzado más de 500 objetivos en suelo iraní.

Media Luna Roja iraní ha constatado que la ola de ataques han dejado más de 200 muertos y casi 750 heridos en 24 provincias de Irán.