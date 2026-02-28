Los ciudadanos de Israel han recibido una alerta en sus teléfonos móviles para que se pongan a cubierto en los refugios

Israel y Estados Unidos lanzan un ataque contra Irán: Von der Leyen considera "muy preocupante" la situación en Irán y pide la "máxima moderación"

Compartir







Tel AvivEl Ejército de Israel ha lanzado este sábado una oleada de bombardeos contra puntos en el oeste de Irán, en el marco de la ofensiva conjunta con Estados Unidos contra el país asiático, y ha reclamado a los civiles que estén cerca de "infraestructura militar" y "fábricas militares" que abandonen la zona.

"La Fuerza Aérea está atacando en estos momentos una serie de objetivos militares en el oeste de Irán, en un vuelo operativo a gran escala", ha afirmado el Ejército israelí a través de un mensaje publicado en sus redes sociales en farsi, donde ha pedido "a todas las personas que estén dentro o cerca de fábricas militares e infraestructuras militares" que se alejen de estos lugares.

PUEDE INTERESARTE El ayatolá Alí Jamenei es trasladado a un lugar seguro fuera de Teherán tras el ataque de EEUU e Israel

Israel pide a su población que se refugie

El Ejército de Israel ha confirmado que Irán ha lanzado su primer contraataque tras el comienzo esta mañana de los bombardeos estadounidenses e israelíes contra la república islámica y que ha activado sus sistemas de defensa para intentar interceptar un número todavía no concretado de misiles iraníes contra su territorio.

Según informa la reportera Laura de Chiclana desde Tel Aviv, los ciudadanos de Israel han recibido una alerta en sus teléfonos móviles para que se pongan a cubierto en los refugios: "Desde esta mañana llevamos recibiendo en nuestros teléfonos móviles alertas pidiendo a la población que vayan a los refugios. Por el momento el espacio aéreo israelí está cerrado, al igual que las escuelas, la hostelería y prácticamente todo", explica.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En clave interna, el primer ministro de Israel ha pedido "paciencia y fortaleza" a su ciudadanía, toda vez que el país se ha convertido en el primer objetivo en la represalia militar de Irán tras los ataques de este sábado.

"Hago un llamamiento a ustedes, ciudadanos de Israel, para que cumplan las directrices del Mando del Frente Interior. Los próximos días de la Operación León Rugiente exigirán paciencia y fortaleza de todos nosotros", ha reclamado Netanyahu, quien en todo caso ha asegurado que si los israelíes "permanecen unidos, lucharán juntos y garantizarán juntos la eternidad de Israel".