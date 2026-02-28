El ayatolá Alí Jamenei es trasladado a un lugar seguro fuera de Teherán tras el ataque de EEUU e Israel

Esta ofensiva se han producido después de que Israel anunciase que había lanzado ataques contra la República Islámica

¿Por qué Israel y EEUU deciden atacar Irán ahora?: Trump quiere la eliminación total de la Revolución Islámica

El líder del régimen iraní, el ayatolá Alí Jamenei, no se encuentra en Teherán. Así lo han confirmado fuentes oficiales después de que se registrasen varias explosiones. Según informa 'Cadena Ser', los medios locales han reportado al menos tres explosiones en el centro y norte de Teherán.

Esta ofensiva se han producido después de que Israel anunciase que había lanzado ataques contra la República Islámica. El Ministerio de Defensa israelí ha confirmado que ha lanzado un "ataque preventivo contra Irán" para "eliminar las amenazas" a su país. Poco después, las alarmas antimisiles han sonado en el territorio israelí.

Israel informó a primera hora de un "ataque preventivo" contra Israel

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha informado a primera hora de este sábado de un "ataque preventivo" contra Irán en medio de las tensiones en la región tras la ofensiva israelí contra el país en junio de 2025, a la que se sumó Estados Unidos.

"El Estado de Israel ha lanzado un ataque preventivo contra Irán para eliminar las amenazas al Estado de Israel", ha indicado el ministro israelí, que ha declarado "un estado de emergencia especial" en todo el país.

Israel activa las alarmas en todo el país

Las Fuerzas de Defensa de Israel han activado las alarmas en todo el país para que la población permanezca cerca de los refugios antiaéreos por la posible respuesta de Israel: "Como resultado, se esperan ataques con misiles y aviones no tripulados contra Israel y su población civil en el futuro próximo".

"Esta es una alerta proactiva para preparar al público ante la posibilidad de lanzamiento de misiles hacia el Estado de Israel", señala el Ejército de Israel en redes sociales. Así, han anunciado que, a partir de las 08.00 horas (hora local), "se realizarán cambios inmediatos a las Pautas del Comando del Frente Interno", entre los que se incluyen la "prohibición de actividades educativas, reuniones y lugares de trabajo, excepto los sectores esenciales".