Bombardean la sede de la televisión pública iraní en Teherán en medio de la ofensiva de EEUU e Israel

El Ejército israelí anunció este domingo el lanzamiento de nuevas oleadas de bombardeos contra la capital iraní

Ataque de EEUU e Israel a Irán: bombardean la sede de la televisión pública iraní en Teherán

Compartir







La sede de la Radiotelevisión Pública de Irán (IRIB) ha sido bombardeada este domingo en el marco de la ofensiva bélica lanzada por Israel y Estados Unidos contra las autoridades iraníes. "Hace unos momentos parte de nuestra radiotelevisión ha sido atacada por el enemigo estadounidense y los sionistas", ha explicado una locutora de la propia cadena durante la retransmisión.

"En estos momentos parte de nuestra red de radiotelevisión opera con normalidad y nuestros socios técnicos están evaluando el posible daño", ha añdido. Por el momento no hay información sobre daños personales ni sobre el alcance de los daños materiales.

Los medios oficiales denuncian un ataque contra el Hospital Gandhi

También este domingo, los medios oficiales iraníes han denunciado un ataque contra el Hospital Gandhi de Teherán y han difundido imágenes del edificio en las que se pueden apreciar daños en la fachada y escombros junto al hospital. En otro vídeo se ve a personal del hospital trasladando incubadoras con bebés.

El Ejército israelí anunció este domingo el lanzamiento de nuevas oleadas de bombardeos contra la capital iraní, mientras el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, aseguró, en su primera aparición pública desde el comienzo de la guerra, que las Fuerzas Armadas seguirán atacando Israel y objetivos estadounidenses en la región.

Nueva oleada de bombardeos contra "el corazón" de Teherán

“Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán están actuando y seguirán actuando con firmeza para destruir las bases de los enemigos, y los frustrarán como siempre”, afirmó. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en una entrevista con la cadena estadounidense 'CNBC' que la operación militar para derrocar al régimen iraní va más rápida de lo previsto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, apareció este domingo en público por primera vez después de las especulaciones sobre su estado tras los bombardeos de ayer y, en una declaración en la televisión estatal, insistió en que seguirían con su contraofensiva.