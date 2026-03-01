Teherán ha amanecido con fuertes controles de seguridad y presencia constante de policías y militares

Ataque de EEUU e Israel a Irán: la Guardia Revolucionaria lanza cuatro misiles contra el portaaeronaves estadounidense 'Abraham Lincoln'

TeheránLas calles de Teherán han quedado prácticamente vacías tras los ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos en los que ha muerto Alí Jamenei, líder supremo de la República Islámica. Los bombardeos han acabado también con buena parte de la cúpula militar iraní y ha sumido al país en una situación de máxima tensión.

El régimen ha anunciado venganza por la muerte de Jamenei, ha decretado 40 días de luto oficial y ha designado al clérigo Alí Lariyaní como sucesor interino. Mientras continúan los ataques, el contraste en la capital ha sido evidente: celebraciones puntuales en algunos puntos y, al mismo tiempo, una ciudad blindada y casi desierta.

“Las calles están prácticamente vacías”

Según narra el delegado en Irán de la agencia EFE, Jaime León, Teherán ha amanecido con fuertes controles de seguridad, presencia constante de policías y militares y una circulación mínima. “Las calles están prácticamente vacías”, explica, en un ambiente que cambió de forma inmediata tras conocerse la muerte del líder supremo.

Poco después del anuncio oficial, miles de personas se concentraron en la plaza de Engelab, cuyo nombre significa Revolución, para despedir a Jamenei, que dirigió el país durante 36 años. Allí se vivieron escenas de llanto, dolor y gritos de despedida.

Al mismo tiempo, la capital ha sufrido una de sus mañanas más duras de bombardeos, con al menos quince oleadas de ataques y explosiones en las inmediaciones del centro. La más potente, según el Gobierno iraní, alcanzó un edificio vinculado a la Media Luna iraní.