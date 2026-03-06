La Policía Antiterrorista de Londres cree que los detenidos vigilaban lugares e individuos vinculados a la comunidad judía en Londres

Última hora de la guerra en Irán| Pedro Sánchez comparecerá en el Congreso para informar sobre la posición de España en el conflicto

Compartir







La Policía Metropolitana de Londres (Met Police) ha detenido, este viernes, a cuatro hombres, sospechoso de colaborar con servicios de inteligencia iraníes. Las autoridades creen que los arrestados, de entre 22 y 55 años, vigilaban a la comunidad judía de la capital británica, según informaron fuentes policiales.

Los cuatro hombres, uno de procedencia iraní y otros tres ciudadanos con doble nacionalidad británico-iraní, fueron arrestados esta madrugada en sus domicilios en las localidades de Barnet y Watford, a las afueras de Londres, bajo el amparo de la Ley de Seguridad Nacional británica de 2023.

Otros seis hombres, de entre 20 y 49 años, fueron igualmente detenidos en el barrio londinense de Harrow, bajo sospecha de ayudar a un delincuente.

Los sospechosos, bajo custodia policial

Los 10 sospechosos se encuentran ahora bajo custodia judicial, ha informado la Met. De acuerdo con la fuerza policial, la investigación, liderada por la Policía Antiterrorista de Londres, tiene conexión con Irán y se relaciona con "una presunta vigilancia de lugares e individuos vinculados a la comunidad judía", en Londres.

"Entendemos que el público puede estar preocupado, en particular la comunidad judía", informó en la nota la jefa de la Policía Antiterrorista de Londres, la comandante Helen Flanagan, que precisó que los arrestos forman parte de una operación planificada con anterioridad y pretenden "interrumpir la actividad maligna" donde sospechan que existe.