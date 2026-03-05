Europa tampoco está unida contra Irán: Meloni entona su no a la guerra

Lluís Tovar 05 MAR 2026 - 22:18h.

Europa tampoco está unida contra Irán, pero sí en su apoyo a Chipre.

Última hora de la guerra en Irán: Sánchez traslada al presidente de Líbano su "apoyo total" tras los bombardeos de Israel: "Basta ya de escaladas"

Europa no tiene una postura común sobre sus movimientos en el conflicto con Irán. Cada gobierno de la Uniòn Europea está modulando su apoyo de manera individual. Meloni ha dicho su particular no a la guerra, Francia ha matizado que cualquier uso americano de las bases no será, en ningún caso, para atacar a Irán. Las ayudas se centran en ayudar a Chipre más que unirse a Washington contra Irán.

De hecho, Francia, Italia y Grecia han acordado este jueves reforzar militarmente a Chipre tras la escalada de la guerra en Irán y ante los ataques sufridos por la isla contra una base militar británica en su territorio. En una llamada a iniciativa del presidente francés, Emmanuel Macron, ha acordado con la primer ministra italiana, Giorgia Meloni, y el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, "coordinar el envío de medios militares a Chipre y al Mediterráneo oriental". Así, Macron ha propuesto trabajar conjuntamente con Italia y Grecia con el objetivo de garantizar la libertad de navegación en el mar Rojo.

El presidente francés anunció este martes el despliegue de cazas Rafale para elevar la defensa antiaérea del golfo Pérsico, así como la movilización de medios navales en el mar Mediterráneo en medio de la guerra regional desencadenada por la ofensiva masiva de Estados Unidos e Israel contra Irán. En concreto, Francia ha ofrecido un caza Rafale adicional de defensa antiaérea y la fragata 'Languedoc' a Chipre, ante los ataques contra una base militar británica que acoge en su territorio. Para salvaguardar la navegación en el canal de Suez, Macron ha ordenado el traslado del portaaviones 'Charles de Gaulle', con capacidad de alojar hasta 40 aeronaves, para responder a la amenaza al comercio en el mar Rojo.

Por su lado, Grecia ha enviado dos fragatas y aviones F-16 a la isla tras registrarse daños en la base militar de Reino Unido de Akrotiri en el marco de la represalia de Irán a la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel.

España manda la fragata 'Cristóbal Colón', la más avanzada de la Armada, en ayuda a Chipre

El Ministerio de Defensa ha confirmado el despliegue de la fragata 'Cristóbal Colón', con base en el Arsenal Militar de Ferrol, hacia aguas de Chipre y Creta. El buque, considerado el más avanzado tecnológicamente de la Armada española, se integra en un grupo naval de alto nivel liderado por el portaaviones francés 'Charles de Gaulle', en el que también participan unidades de la Marina griega.

Tras haber operado en el mar Báltico en tareas de adiestramiento avanzado y escolta desde el pasado martes, 3 de marzo, la agrupación pone ahora rumbo al Mediterráneo oriental. Según las previsiones de Defensa, está previsto que el conjunto de navíos alcance las costas de Creta en torno al 10 de marzo. El despliegue contará con el apoyo puntual del buque de aprovisionamiento de combate 'Cantabria', también con base en Ferrol, que zarpará para suministrar combustible y garantizar el soporte logístico del Grupo Naval durante su tránsito por el Golfo de Cádiz.

La misión de la 'Cristóbal Colón' en la región será estratégica, ya que actuará como escudo para el grupo naval, complementando la labor de las baterías de misiles 'Patriot' actualmente desplegadas en Turquía. El buque permanecerá en alerta para intervenir en posibles operaciones de evacuación de personal civil si el conflicto en la zona así lo requiriera. La operación busca visibilizar el compromiso de España con la seguridad de la Unión Europea y la estabilidad de su frontera oriental.

Con esta maniobra, España refuerza su presencia en uno de los puntos más sensibles del tablero geopolítico actual, aportando su capacidad de defensa aérea más sofisticada a la fuerza multinacional.

Meloni deja claro que "no está en guerra y no quiere entrar en guerra"

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha recalcado este jueves que Italia "no está en guerra y no quiere entrar en guerra", en una llamada a la rebaja del conflicto en Irán, aunque se ha abierto a mandar defensas antiaéreas a los países del Golfo para garantizar la protección de los intereses italianos y europeos.

"Quiero reiterar que no estamos en guerra y no queremos entrar en guerra", ha señalado la 'premier' italiana en una entrevista en la emisora RTL 102.5 en la que ha sido cuestionada por si Italia permitiría que Estados Unidos opere las bases norteamericanas en suelo italiano para lanzar ataques contra Teherán.

A este respecto, Meloni ha hecho referencia a la posición de España, que ha negado la autorización a que Washington emplee las bases de Rota y Morón para el ataque en Oriente Próximo, insistiendo en que hay "acuerdos bilaterales en pie" para regular el uso de las instalaciones y que llevaría al Parlamento la autorización para usar estas bases en la ofensiva norteamericana. "Todos se están ateniendo a lo que prevén los acuerdos bilaterales. La propia portavoz española declaró ayer que existe un acuerdo bilateral y que, fuera de ese acuerdo, no habrá ningún uso de las bases españolas", ha indicado, recalcando que "no se cuestiona lo que establecen los acuerdos", y "eso vale para todos".

Meloni ha recordado que los convenios con Estados Unidos para el uso de las bases en suelo italiano se remontan a 1954. "Según esos acuerdos existen autorizaciones técnicas cuando se trata de logística y de las llamadas operaciones no cinéticas, es decir, simplificando, operaciones que no implican bombardeos", ha indicado.

Con todo, ha recalcado que Washington no ha pedido autorización sobre las bases italianas y que "si llegaran solicitudes para utilizar las bases con otros fines", la competencia correspondería al Gobierno pero ella se abriría a que el Parlamento también se pronunciara. "Debería participar, deberíamos decidirlo juntos", ha expuesto.

En todo caso, sobre la situación en el Golfo tras la ofensiva de Estados Unidos contra Irán, Meloni ha asegurado que el país tiene unos intereses en la zona tanto de protección de ciudadanos como de suministro energético por lo que se ha abierto a asistir a estos países con defensas antiaéreas, ante los ataques lanzados desde Irán. "Italia, al igual que el Reino Unido, Francia y Alemania, tiene la intención de enviar ayuda a los países del Golfo. Hablamos claramente de defensa, en particular de defensa aérea", ha afirmado. Meloni ha asegurado así que no se trata solo de "naciones amigas", sino de que hay decenas de miles de italianos y unos 2.000 militares italianos en la región. "Además, el Golfo es vital para el suministro energético de Italia y de Europa", ha sostenido.