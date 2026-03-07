Trump ha achacado la oferta de desescalada efectuada por Irán como consecuencia de la campaña militar "sin cuartel" de EEUU

Guerra en Irán: Trump avisa que Teherán recibirá hoy "un golpe muy duro" y amenaza con la "destrucción total"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha avisado este sábado de la posibilidad de expandir los ataques conjuntos con Israel en Irán mientras ha achacado la oferta de desescalada efectuada hace unas horas por su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, como consecuencia de la campaña militar "sin cuartel" que comenzó hace una semana contra Teherán.

"Irán, que está siendo golpeado brutalmente, se ha disculpado y se ha rendido ante sus vecinos, prometiendo no volver a dispararles. Esta promesa ha ocurrido gracias al implacable ataque estadounidense e israelí", ha indicado Trump en un mensaje publicado en su plataforma Truth Social.

Irán ha anunciado la suspensión de bombardeos contra objetivos en los países vecinos

Pezeshkian ha anunciado este sábado la suspensión de bombardeos contra objetivos en los países vecinos de la región y ha presentado sus disculpas por una estrategia que ha atribuido a una medida militar de fuerza mayor ante la muerte de la cúpula de seguridad en los ataques de la semana pasada de EEUU e Israel, pero ha matizado que su país se reserva el derecho a contraatacar si vuelve a ser objetivo de ataques desde estos lugares.

No obstante, y en paralelo al anuncio del presidente iraní, la Guardia Revolucionaria de Irán ha lanzado en las últimas horas ataques a petroleros en el estrecho de Ormuz, posiciones de separatistas kurdoiraníes en Irak, y la base militar internacional de Al Dhafra, en Emiratos Árabes Unidos, donde hay fuerzas estadounidenses y francesas.

"Es la primera vez en miles de años que Irán pierde ante los países vecinos", ha añadido Trump antes de asegurar que todos ellos le han dado las gracias por ordenar la campaña. Teherán se ha convertido, según el presidente, en el "perdedor" de la región "y lo seguirá siendo durante décadas hasta que se rinda o, más probablemente, colapse por completo".

Trump ha añadido que, por ahora, no tiene intención de aflojar y ha prometido que Irán "recibirá hoy un golpe muy duro" y que "debido a su mala conducta se está considerando seriamente la destrucción total y la muerte segura de zonas y grupos de personas que hasta ahora no se habían considerado como objetivo".