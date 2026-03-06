La guerra de Irán ha estallado con la Semana Santa en el horizonte y eso tendrá un impacto en el turismo

Última hora de la guerra en Irán| Atacan una base estadounidense cerca del aeropuerto de Bagdad

Compartir







Otro sector que también teme los problemas por la guerra es el turístico. El mayor touroperador de Europa, el alemán TUI, ya está notando las anulaciones incluso en destinos próximos a la zona de conflicto como Egipto o Turquía. Y ese recelo de los turistas las agencias creen, indirectamente, puede beneficiar a nuestra país, informan A. Calvo, S. Muñoz, R. Martínez y E. Sosa.

Si de algo huye el turismo es del conflicto. Antonio Tabora, gerente de la Agencia de Viajes Triana, tiene claro que "el turismo siempre se ve afectado por este tipo de cosas". Y esta vez, una guerra ha estallado con la Semana Santa en el horizonte, lo que puede afectar a los planes de miles de viajeros porque la zona es un destino al alza y puente entre Europa y Asia.

PUEDE INTERESARTE Las preguntas sin respuesta de la guerra de Trump en Irán, un conflicto que se extiende

Con el añadido de que están afectadas varias de las principales aerolíneas del mundo, lo que obliga a un plus a las agencias de viajes. Jorge Fernández, de la agencia de viajes Planes con duende, señala que "la gente sigue queriendo viajar por lo que hay que buscar multitud de opciones, noches extra en otros sitios, otra ruta de vuelta...".

España podría salir beneficiado como destino seguro

Todavía es pronto para calibrar el impacto en el sector. Pero como ha ocurrido históricamente, España podría salir beneficiada como destino seguro. "Recibir esos turistas que siempre llamamos prestados tiene esa consecuencia positiva en este caso para nuestros negocios", destaca Fede Fuster, presidente de Hosbec.

PUEDE INTERESARTE El Ejército de EEUU ha denunciado que Irán ha disparado contra zonas residenciales de Bahréin

Son esos turistas que se ven obligados a cambiar de destino por las circunstancias. "Debido a las restricciones de vuelos sí que es bastante probable que notemos un pico de demanda sobretodo ahora al principio de temporada" cree Toni MIr, CEO del grupo hotelero Cap Vermell.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Esa puede ser la parte positiva. Pero si los ataques se prolongan el encarecimiento del petróleo impactará de lleno con subidas inevitables de precios. "Los billetes aéreos van a subir por ese recargo que se puede aplicar en los combustibles. Si tenemos más inflación, los precios lógicamente, subirán", alerta Manuel Cornax, presidente de la Asociación de Hoteleros de Sevilla.

Por eso en el sector esperan que esta situación se acabe y que cada país pueda competir con sus encantos turísticos para atraer a los viajeros.