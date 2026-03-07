Las imágenes han sido publicadas en la cuenta oficial del ejército israelí en X

Guerra en Irán: Trump avisa que Teherán recibirá este sábado "un golpe muy duro" y amenaza con la "destrucción total"

Las Fuerzas de Defensa de Israel han difundido un vídeo grabado desde el interior de uno de sus aviones de combate en pleno vuelo hacia Teherán, en medio de la ofensiva militar contra Irán.

Las imágenes han sido publicadas en la cuenta oficial del ejército israelí en X, donde invitan a los usuarios a ponerse en la piel del piloto: “Punto de vista: eres un piloto de las IDF en tu camino hacia Teherán”.

El vídeo de las Fuerzas de Defensa de Israel

El vídeo, de unos treinta segundos de duración, está grabado desde la carlinga del caza y muestra el horizonte sobre Oriente Medio durante el vuelo, con el sol saliendo mientras el avión avanza hacia su destino. La publicación forma parte de la estrategia comunicativa del ejército israelí en plena operación militar conjunta con Estados Unidos contra el régimen iraní.

Irán anuncia la destrucción de radares y centros de comunicaciones en la base internacional de Al Dhafra

La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado este sábado un ataque de gran envergadura contra la base militar de Al Dhafra, en Emiratos Árabes Unidos, donde están desplegadas fuerzas estadounidenses y francesas.

Al Dhafra alberga la 380.ª Ala Expedicionaria Aérea (380 AEW) de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, establecida en la base en enero de 2002, y en las instalaciones también hay un despliegue francés con aviones de combate Rafale franceses y equipos de vigilancia

"Esta base es una de las más grandes e importantes y representa el centro de control y orientación para los terroristas estadounidenses en la región del Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz. Todos los objetivos fueron alcanzados con éxito", asegura la Guardia Revolucionaria en un comunicado.