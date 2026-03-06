En la operación militar en Teherán han participado unos 50 aviones de combate israelíes

Última hora de la guerra en Irán| Israel ataca el búnker militar subterráneo del exlíder iraní Jameneí en "en el corazón de Teherán"

Compartir







El Ejército de Israel ha destruido un "búnker subterráneo" usado por el ex líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, asesinado en el primer ataque sorpresa de EEUU el pasado 28 de enero. La operación militar ha sido llevada a cabo por unos 50 aviones de combate israelíes contra la capital del país, Teherán.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) destruyeron el búnker subterráneo de Alí Jamenei, construido debajo del 'complejo de liderazgo' del régimen", ha señalado el Ejército a través de un comunicado publicado en redes sociales.

En el ataque, han estado implicados alrededor de 50 aviones de combate; un golpe que subrayan ha sido directo "en el corazón de Teherán", sin que las autoridades de Irán se hayan pronunciado por ahora sobre estas afirmaciones.

Jamenei, quien era líder supremo de Irán desde 1989, fue asesinado el 28 de febrero en la oleada de bombardeos desatada por Estados Unidos e Israel, en el que además mataron a su esposa, Mansuré Jojasté Bagherzadé, y a varios de sus familiares, entre ellos su hija y una de sus nietas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La ofensiva conjunta ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según datos publicados por las autoridades y agencias humanitarias. Entre los muertos, además del líder supremo, figuran varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.