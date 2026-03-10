El Trump más ambiguo y sus razones: Ormuz, soldados muertos y elecciones

El presidente de EEUU no da claves concretas sobre el futuro de la guerra de Irán y siembra el caos en el debate.

Reino Unido, Italia y Alemania coordinan su respuesta ante la tensión en el estrecho de Ormuz

Donald Trump se muestra ambiguo respecto a la guerra de Irán, y tiene sus motivos. Hay unas elecciones de medio mandato, ya se han contabilizado 150 soldados heridos y ocho muertos, y el bolsillo de los americanos empieza a notar la escalada del petróleo.

Aunque a veces roce el disparate, la palabra de Trump es la palabra de un presidente de los EEUU. Decide la guerra y la paz. Influye en el precio de la gasolina y en el del pan de cada mañana. Ayer vimos un ejemplo: La guerra en Irán sigue en marcha, las bombas siguen cayendo en el Golfo Pérsico, pero cuando Trump insinuó que esa guerra no duraría mucho más, el precio del petróleo cayó en picado.

Trump puede moldear una parte de la realidad pero no toda. Y la realidad refleja que el régimen iraní que pretendía tumbar sigue muy vivo, con una línea aún más dura y retando a Trump. Le dice que la guerra terminará cuando ellos digan. Si Trump y Netanyahu atacan sus bases, Teherán ataca el bolsillo de los estadounidenses y las economías de Europa y el Golfo. Y si el daño se prolonga, la opinión pública estadounidense puede acelerar una retirada, especialmente a solo 8 meses de unas elecciones que serán decisivas para Trump, las de medio mandato, y con la popularidad del presidente en horas bajas.

Miedo a un daño electoral

A esto se añade que cada vez más legisladores republicanos expresan su temor por el posible daño electoral de esta guerra. Y las encuestas señalan que apenas un tercio de la población apoya el ataque.

Trump vuelve a la táctica de sembrar el caos, e inundar la zona, ante las críticas internas por la subida de la gasolina decide que la guerra se está acabando y lo filtra primero a la CBS. El presidente suele llamar directamente a varios periodistas para ofrecer versiones contradictorias y así desacreditar a los medios y controlar la narrativa. Luego comparece y matiza. Que si la guerra va a acabar pronto, que no. Así, en cuestión de horas la guerra es inminente, eterna, está terminada y no ha hecho más que empezar , todo al mismo tiempo y él mismo se autoconvence. "Creo que podría decir ambas cosas, el comienzo es el comienzo de la construcción de un nuevo país".

Claro que, volviendo al petróleo, Trump está dispuesto a cualquier barbaridad si le paran los cargueros en el estrecho de Ormuz. Les golpearemnos 20 veces más fuerte. Y eso sí lo cumple. Horas después, las fuerzas estadounidenses destruyen diez presuntos buques minadores iraníes poco después de advertir a Teherán de "consecuencias" si colocaba minas en el estrecho de Ormuz. "Me complace informar de que, en las últimas horas, hemos atacado y destruido por completo diez buques o embarcaciones minadores inactivos. ¡Y seguirán otros!", expresaba en un breve mensaje publicado en sus redes sociales el presidente, sin dar más detalles sobre el sitio en el que se encontraban estos barcos o si eran iraníes.

Ante tal guirigay los demócratas no descartan que lo próximo sea el envío de tropas sobre el terreno a lo que la portavoz de la Casa Blanca contesta que este siempre ha estado en la mente del presidente. Analistas y oposición critican su ambiguedad y su falta de estrategia. y para no dar más explicaciones, parece que Trump deja la duración de la guerra bajo secreto de sumario.