Pete Hegseth ha afirmado que Teherán ya está muy debilitado y que solo Trump puede decidir cuándo terminará la guerra

La guerra en Irán llega al día 11 con amenazas de Trump a Irán y el plante de Teherán sobre el fin del conflicto

El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, ha comparecido desde el Pentágono para asegurar que el país sigue adelante y que van a lanzar los ataques más intensos durante toda la guerra de Irán. Ha afirmado que esta operación no será eterna pero que van a seguir hasta que el país esté totalmente destruido.

Hegseth ha afirmado que Teherán ya está muy debilitado, desesperado, y que solo el presidente Donald Trump puede decidir cuándo terminará el conflicto. Pero el alto mandatario no ha arrojado claridad con la fecha.

Trump habla de la guerra como una excursión que muchos no se han atrevido a hacer

Ayer, Donald Trump habló de una victoria y de una guerra que ya ha ganado en muchos sentidos pero, al mismo tiempo, dijo que aún tienen mucho que ganar, dejando el final abierto. Una vez más donde Trump deja muchas contradicciones mientras el mundo sigue pendiente de la presión de la economía en las bolsas y de la opinión pública.

Donald Trump comparó la guerra contra Irán como una excursión que muchos no se hubiesen atrevido a hacer. Y lo hizo frente a decenas de periodistas. Tras ser preguntado sobre la posibilidad de ayudar a los iraníes, el presidente estadounidense recalcó que "le gustaría si se portan bien" pero que "han sido muy amenazantes".

"Otros países usan Tomahawks": así se defiende Trump sobre el ataque a una escuela

Cuando le preguntaron sobre por qué sigue siendo el único en su gobierno que acusa a Irán del ataque a una escuela en la que se usaron misiles estadounidenses, el presidente respondió: "No sé lo suficiente sobre eso, es lo que me dijeron que estaban investigando, pero otros países usan Tomahawks".

Y también tuvo tiempo de burlarse del hundimiento del barco iraní frente a las costas de Sri Lanka con 140 cadetes. "Les dije 'lo capturamos' y alguien dijo 'lo hundimos, es más divertido hundirlo, es más fácil'", añadió. "No quiero presumir, pero ningún otro presidente podría hacer la mierda que yo hago", llegó a destacar durante la rueda de prensa.

"Escucho que están muy interesados en hablar", dice hoy Trump

Trump afirma hoy que "es posible" que inicie conversaciones con Irán para poner fin a la ofensiva lanzada por sorpresa junto a Israel contra el país asiático, si bien ha recalcado que "depende de los términos". "Escucho que están muy interesados en hablar", dice, en referencia al Gobierno iraní, durante una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News.

"Ahora no tenemos que hablar más, si lo quieres pensar así, pero es posible", recalca el presidente. Mientras, todos los ojos siguen puestos en Irán tras el anuncio del mayor ataque de EEUU e Israel sobre el país.