Steve Witkoff, enviado de Trump en la región, que ha asegurado que ya se ha destruido "casi toda" la capacidad de enriquecimiento y conversión nuclear iraní

El Trump más ambiguo y sus razones: Ormuz, soldados muertos y elecciones

Estados Unidos busca controlar el relato de la guerra en Irán con afirmaciones rotundas como las de Steve Witkoff, enviado de Trump en la región, que ha asegurado que ya se ha destruido "casi toda" la capacidad de enriquecimiento y conversión nuclear iraní: "Hemos destruido casi toda su capacidad de enriquecimiento y de conversión", ha afirmado en una entrevista concedida a la cadena de televisión CNBC. "Después de siete u ocho días, estamos muy por delante de lo que habíamos previsto en este momento".

Witkoff ha advertido sobre el programa nuclear de Irán, sobre el que ha alegado que disponía de "460 kilogramos de material enriquecido al 60%" antes del inicio de los ataques el 28 de febrero, a pesar de que EEUU había garantizado su destrucción en una anterior operación militar en junio del pasado año.

En este sentido, ha mantenido que "no hay razón para estar al 60%, ninguna, ninguna razón, a menos que se busque un arma (nuclear)" y ha defendido la decisión de la Casa Blanca de volver a atacar al país centroasiático apenas 24 horas después de mantener una ronda de negociaciones con sus autoridades.

"Empezar la conversación con la premisa de que tienen derecho a enriquecer, sumada a la de que tienen material de enriquecimiento equivalente a once bombas a una semana o una semana y media de alcanzar la capacidad para armas, y que no iban a darnos diplomáticamente lo que, según ellos, no podríamos conseguir desde el punto de vista militar, fue razón suficiente para que decidiéramos que no estaban allí para negociar deliberadamente una solución diplomática a este conflicto", ha espetado.

El enviado de Trump en la región, ha admitido "no saber" cómo acabará la guerra, pero ha subrayado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "no es la persona adecuada para enfrentarse" y "ha trazado una línea roja: Irán no puede tener un arma". Con todo, ha alegado que, "después de siete u ocho días, estamos muy por delante de lo que habíamos previsto en este momento".

EEUU prevé que más países árabes se sumen a los acuerdos de Abraham

Witkoff, también ha admitido las represalias emprendidas por Teherán contra bases e intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, pero también que estas podrían llevar a una nueva ampliación de los llamados Acuerdos de Abraham, una serie de compromisos para la normalización de relaciones con países árabes mediada por Estados Unidos bajo la primera Administración Trump. Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Sudán y Marruecos se incorporaron a los mismos en 2020, tras haberlo hecho previamente con otros países árabes como Jordania o Egipto.

"Están saliendo de la nada, convocándonos, en múltiples intentos de contactar a países que quieran formar parte de los Acuerdos de Paz de Abraham", ha asegurado el enviado estadounidense, que ha alegado que el "esfuerzo iraní por aterrorizar la zona" está llevando a "unir a la gente" en el lado contrario a Teherán.