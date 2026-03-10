Trump advierte a Irán de "consecuencias" si decide colocar minas en el estrecho de Ormuz y han destruido 10 buques minadores

El Trump más ambiguo y sus razones: Ormuz, soldados muertos y elecciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este martes a Irán de "consecuencias" nunca antes vistas si decide colocar minas en el estrecho de Ormuz en el marco de la ofensiva iniciada junto a Israel el pasado 28 de febrero.

"Si Irán ha puesto minas en el estrecho de Ormuz, y no tenemos informaciones de que lo hayan hecho, queremos que se retiren inmediatamente. Si, por alguna razón, colocan minas y no las retiran de inmediato, las consecuencias militares para Irán serán de un nivel nunca antes visto", ha subrayado en redes sociales.

En este sentido, el magnate republicano ha reiterado que si Teherán "quita lo que ha podido haber colocado", pese a que ha señalado poco antes en el mismo mensaje que no tiene constancia de este tipo de artefactos en el estrecho, esto "será un paso gigantesco en la dirección correcta".

Destruyen 10 buques minadores

La ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel hace once días para descabezar a la República Islámica se ha saldado con más de 1.200 muertos en suelo iraní. Desde entonces, Teherán ha llevado la guerra a una decena de países de la región, atacando Israel, además de intereses estadounidenses en la zona.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes que las fuerzas estadounidenses han destruido diez presuntos buques minadores iraníes poco después de advertir a Teherán de "consecuencias" si colocaba minas en el estrecho de Ormuz.

"Me complace informar de que, en las últimas horas, hemos atacado y destruido por completo diez buques o embarcaciones minadores inactivos. ¡Y seguirán otros!", ha expresado en un breve mensaje publicado en sus redes sociales, sin dar más detalles sobre el sitio en el que se encontraban estos barcos o si eran iraníes.