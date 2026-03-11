Von der Leyen ha matizado este miércoles que la Unión Europea "siempre defenderá" los principios de Naciones Unidas y

El Gobierno se distancia de Ursula Von der Leyen y urge a Europa a defender el orden internacional y "el mundo basado en reglas"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, han apoyado en la reunión virtual del G7 celebrada este miércoles poner un tope al precio del petróleo para tratar estabilizar los precios del crudo y limitar los ingresos de Rusia, además de no relajar las sanciones contra el Kremlin.

Von der Leyen ha matizado este miércoles que la Unión Europea "siempre defenderá" los principios de Naciones Unidas y del derecho internacional después de su controvertido discurso de este lunes en el que dijo que "Europa ya no puede ser la guardiana del orden del viejo mundo" y que la UE ya no sólo puede depender del "sistema basado en normas" para defender sus intereses.

Así lo han desvelado ambos líderes de la UE en un mensaje conjunto en redes sociales, en el que han agradecido al presidente de Francia, Emmanuel Macron, por organizar una llamada con los jefes de Gobierno y de Estado de Canadá, Japón, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido --aunque no Estados Unidos-- para abordar la crisis del suministro energético abierta por el conflicto en Oriente Próximo.

Tope al precio del petróleo y no relajar las sanciones contra Rusia

"António Costa y yo recordamos que la prioridad inmediata es mantener el flujo de energía, especialmente la navegación a través del estrecho de Ormuz, crucial para la economía global. La aplicación del límite al precio del petróleo ayudará a estabilizar los mercados y limitará los ingresos de Rusia. Este no es el momento de relajar las sanciones contra Rusia", se lee en el tuit de Von der Leyen.

Según los presidentes de la Comisión y del Consejo, ambos han aplaudido la decisión de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) de liberar 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas de emergencia para compensar el impacto en los mercados derivado del conflicto en Oriente Próximo y el cierre del estrecho de Ormuz.

En su mensaje, Von der Leyen y Costa también han subrayado que la reunión telemática del G7 ha finalizar con un acuerdo de las siete mayores economías mundiales por "trabajar estrechamente" con sus socios en la región para evitar "la ampliación del conflicto y restablecer la estabilidad".