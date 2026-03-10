El Ejecutivo dice tener un plan para frenar posibles consecuencias del conflicto en Oriente Medio, aunque no ha dado detalles

Bustinduy dice que el Gobierno "intervendrá" ante el mayor coste energético y aboga por medidas en vivienda

Compartir







Las palabras de Trump de un fin próximo de la guerra el pasado lunes actuaron inmediatamente como un bálsamo para los mercados. El petróleo baja y se paga a unos 90 dólares el barril frente a los casi 120 que rozó el lunes en plena espiral alcista. Un alivio que se ha dejado notar también en las bolsas que han cerrado en positivo. Informa en el vídeo Miguel Mollà.

El Gobierno de España, por su parte, dice tener un plan para frenar las posibles consecuencias negativas de la guerra en Irán, aunque no ha dado detalles. "Una respuesta calibrada y eficaz", según la portavoz Elma Saiz, que proteja las empresas y trabajadores y fortalezca la autonomía estratégica.

Pero de momento no entran al detalle ni cuando se empezarían a implementar y se limitan a decir que el 'no a la guerra' es "la mejor medida". El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha dicho que esta semana "llamará por teléfono a todos los portavoces de los grupos parlamentarios para pedirles propuestas".

Una ronda de conversaciones que sí incluirá a Vox

Los socios habituales hablan de fortalecer más el escudo social. Los populares, que ya tienen preparado un propio paquete de ayudas critican, dicen, la falta de actuación del ejecutivo. El Gobierno también llamará a los agentes sociales y a la patronal. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, adelanta su postura. "No necesitamos bonificaciones, la lógica es que se reduzca lo que es el IVA una cantidad directamente".

Una ronda de conversaciones en las que Moncloa esta vez sí incluirá a los de Vox. Sánchez comparecerá ante el Congreso el próximo 25 de marzo. Aún no se sabe si retrasará hasta ese día el anuncio de las medidas que ya estudia el Gobierno.