Chile y Estados Unidos firman un acuerdo de consultas sobre minerales críticos y tierras raras

Chile y Estados Unidos han firmado este jueves una Declaración Conjunta para el Establecimiento de Consultas sobre Minerales Críticos y Tierras Raras que persigue el fortalecimiento de las cadenas de suministros sobre estas materias primas y la identificación de proyectos de interés para ambas partes.

Según un comunicado emitido por el Ministerio de Exteriores de Chile, el objetivo es cerrar "brechas" en la provisión de estos recursos, crear proyectos conjuntos y gestionar la chatarra de minerales críticos y tierras raras. Además, se explorarán mecanismos de financiación, tanto públicos como privados, para tales programas.

El acuerdo ha reafirmado los "estrechos lazos de cooperación" entre ambos países, tanto en el marco del Tratado de Libre Comercio de 2003 como bajo distintos foros multilaterales. El mismo considera que el "apoyo mutuo" en la provisión de minerales es "fundamental" para la seguridad nacional y la industria.

El texto ha sido firmado por el ministro de Exteriores chileno, Francisco Pérez Mackenna, y el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, en presencia del nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast. El Gobierno chileno ha destacado que la primera de estas consultas se realizará dentro de los próximos 15 días y tendrá por objeto consensuar un plan sobre estas materias.