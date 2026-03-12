Donald Trump ha reiterado que la guerra en Irán "está avanzando muy bien" y ha tachado de "nación de terror y odio"

La onda expansiva de la guerra de Irán no cesa: "Si llegamos a 200 dólares el barril, Trump pararía la guerra"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado este jueves que la guerra en Irán, que ha tachado de "nación de terror y odio", está avanzando "muy bien" en trece días de ofensiva junto a Israel, y ha defendido que su país está "haciendo lo que se debería haber hecho" en 47 años desde que se fundó la República Islámica.

El inquilino de la Casa Blanca ha asegurado que la guerra en el país centroasiático "está avanzando muy rápidamente". "Va muy bien, nuestro Ejército es insuperable, nunca ha habido nada igual, nadie ha visto nunca nada parecido", ha señalado durante un acto celebrado en la sede presidencial con motivo del Mes de la Historia de la Mujer.

El mandatario ha defendido además que el Ejército estadounidense está "haciendo lo que hay que hacer, lo que se debería haber hecho durante 47 años, lo que podrían haber hecho muchas personas diferentes, pero que decidieron no hacer".

Los muertos y heridos de los ataques

"Realmente son una nación de terror y odio. Y ahora están pagando un alto precio por ello", ha dicho sobre Irán, donde ya han muerto al menos 1.200 personas a causa de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel, que también han dejado más de 10.000 heridos, de acuerdo a las autoridades iraníes.

Hace unas horas ha asegurado que la selección de fútbol de Irán es bienvenida en Estados Unidos para el Mundial que se celebrará este verano en su país, junto a México y Canadá, pero ha expresado sus dudas sobre que sea "apropiado" que la delegación de la República Islámica acuda.

"Realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia vida y seguridad", ha expresado Trump a través de un mensaje en redes sociales sobre la participación de Irán en la Copa del Mundo, país con el que Estados Unidos está actualmente inmerso en un conflicto.