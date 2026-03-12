La onda expansiva de la guerra de Irán no cesa: "Si llegamos a 200 dólares el barril, Trump pararía la guerra"

La guerra Irán llegará a la cesta de la compra y a las hipotecas: "Es un escenario insólito"

La guerra de Irán impactará también en el precio de los alimentos por culpa de los fertilizantes

Con el estrecho de Ormuz en llamas, el precio del petróleo inevitablemente se dispara. Irán solo permite el paso a los barcos que llevan petróleo a China, que considera un buen socio comercial. En las gasolineras españolas se ha registrado la mayor subida de precios en una semana desde 2022, desde que Rusia invadió Ucrania.

Si nos fijamos en las últimas jornadas, vemos que el diésel estaba hace pocos días a 1,6 euros el litro, un 14% más que la semana anterior, y la gasolina 95 en una media de 1,6 euros el litro, lo que supone un 7% más que una semana antes. Y con la incertidumbre que afecta al precio del petróleo, esas cifras pueden seguir cambiando. Y la tendencia lo que nos dice es que van a seguir subiendo. En España ya tenemos una veintena de gasolineras por encima de los dos euros, la más cara a 2,30. El barril superaba los 100 euros.

El pesimista informe de Oliver Wyman

El conflicto en Oriente Medio y el cierre práctico del Estrecho de Ormuz están provocando un impacto inmediato en las cadenas de suministro globales a través de los canales de la energía, los componentes industriales y el transporte marítimo, según un informe de Oliver Wyman difundido este jueves.

El Estrecho de Ormuz, por el que transita alrededor del 20% del petróleo y del gas natural licuado (GNL) transportados por vía marítima a nivel mundial, se encuentra prácticamente cerrado, lo que está elevando los precios del crudo, del gas y del combustible de aviación, e impactando también en sectores como el alimentario, el manufacturero, el sanitario y el tecnológico.

El estudio advierte de que el alcance va más allá de la energía, ya que productos como fertilizantes, metanol, polímeros, aluminio, azufre y helio, en cuya producción y exportación la región del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) tiene un peso relevante, se encuentran bajo presión por las disrupciones.

En el plano logístico, las rutas entre Asia y Europa sufren ya graves alteraciones, con desvíos, fondeos prolongados y cuellos de botella que se traducirán, según la consultora, en mayores costes de componentes y materias primas, plazos de entrega más extensos, mayor presión sobre el capital circulante de las empresas, erosión de márgenes y posibles problemas de abastecimiento.

Oliver Wyman subraya que incluso en el caso de que las hostilidades disminuyan, la normalización no será inmediata y los efectos secundarios podrán prolongarse durante días o semanas mientras se restablecen los flujos comerciales, las coberturas de seguro y las capacidades logísticas.

Hasta la fecha, más de 150 embarcaciones, incluidos petroleros y buques de GNL, se han visto obligadas a fondear o a desviarse, interrumpiendo de forma severa las operaciones de transporte marítimo en la zona. Al menos cinco barcos mercantes han resultado dañados, con una exposición estimada de 90 millones de dólares en valor asegurado de casco, cifra que no incluye el impacto sobre la carga ni la responsabilidad civil.

El informe destaca además el fuerte encarecimiento del seguro marítimo por riesgo de guerra en la región. En cuestión de horas, las primas para los tránsitos han pasado de en torno al 0,25% del valor del casco a aproximadamente el 1,25%, y la consultora anticipa nuevas subidas si se mantiene la tensión en torno al cierre de Ormuz.

La situación afecta también al tráfico de pasajeros. Según el documento, actualmente hay seis cruceros en la zona, con capacidad para unos 18.000 viajeros, que han quedado atrapados sin medios inmediatos para su repatriación, lo que añade un componente humanitario y reputacional al impacto económico y logístico del conflicto.

Irán aumenta sus amenazas y usa Ormuz como arma

No ayuda que las amenazas de Irán que han ido subiendo. El líder supremo ha asegurado que el cierre de Ormuz en el Golfo Pérsico "debe continuar" como herramienta "contra los enemigos de Irán". Su intimidación puede llevar al barril de petróleo a los 200 dólares.

"Si nos vamos a los 200 dólares el barril, el propio Trump pararía esta guerra"

Rafael Pampillón, Doctor en Ciencias Económicas de la CEU-SAN PABLO habla de "una crisis muy potente sobretodo en España tan dependiente del gas y del petróleo supondría un coste muy importante", porque ni en la crisis económica de 2008 ni en la guerra de Ucrania se superaron los 150 dólares. "Si nos vamos a los 200 dólares el barril, al final son más costes, más precios, el propio Trump pararía esta guerra".

Las primeras consecuencias, en los combustibles, ya sí la estamos sufriendo. Empezó poco a poco pero ya se nota. Una crisis energética con víctimas colaterales como el aumento del precio de los fertilizantes. David Extremera, Ingeniero Técnico Agrícola de FITODEL habla de en torno a un 40%.

La onda expansiva acabará llegando a la cesta de la compra. "Fertilizantes y cereales son las piezas básicas del coste de la alimentación, aunque dure muy poco esto se va a notar enseguida porque la relación es muy directa", alerta Francesc Reguant, Director del Observatori d'Economia Agroalimentària.

Y para combatir la inflación, Europa podría subir los tipos de interés impactando de lleno en las hipotecas.