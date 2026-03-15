El ministro de Asuntos Exteriores italiano ha informado de que no hay riesgo ni problemas para los militares italianos

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Un refugio con un centro de control de drones italiano con su respectivo dron ha sido destruido este domingo por el impacto de un proyectil en la base Alí al Salem, en Kuwait, que acoge a un contingente italiano y estadounidense, según la información oficial difundida por autoridades italianas.

"Esta mañana la Base Alí al Salem de Kuwait, que acoge estadounidenses e italianos ha sido atacada con un dron de ataque que impactó en un refugio con un centro de control de aparatos aéreos de control remotos (RPAS) italiano y que ha sido destruido", ha publicado el jefe del Estado Mayor de la Defensa italiano, el general Luciano Portolano.

"Todo el personal está a salvo y no hay heridos", ha relatado el general

Portolano ha explicado que contactó de inmediato con el comandante del contingente italiano, el coronel Marco Mangini, para interesarse por la condición del personal italiano. "Todo el personal está a salvo y no hay heridos", ha relatado el general, que ha informado ya al Gobierno de lo sucedido.

El contingente italiano ha sido reducido en los últimos días como medida de respuesta tras el inicio de los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán, el pasado 28 de febrero. El personal restante se ocupa de las actividades esenciales.

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El aparato afectado por el ataque era "un bien esencial para las actividades que estaba en la base para garantizar la continuidad de las operaciones", según Defensa.

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El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha informado posteriormente de que "no hay riesgo ni problemas" para los militares italianos desplegados en la base.

"Kuwait es objetivo militar de Irán debido a la presencia de bases estadounidenses", ha destacado Tajani en declaraciones a la cadena Rete4. "No nos van a intimidar. Vamos a cumplir con nuestros compromisos internacionales", ha remachado.