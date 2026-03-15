Muere un afgano de 24 años en un ataque con cuchillo en Austria tras una discusión en la calle
El agresor, que ha sido detenido, había asegurado antes del incidente que quería matar a alguien
La Policía publica un vídeo del ataque de un hombre armado que dejó 3 muertos en Texas, EEUU
Una persona ha muerto y otra ha resultado herida este sábado en el centro de la ciudad austriaca de Linz después de que un individuo de 34 años comenzara a apuñalar indiscriminadamente a la gente. El agresor, de nacionalidad croata, ya ha sido detenido por las autoridades. La mujer del sospechoso dio la voz de alarma a la Policía, antes del incidente, porque su marido le había confesado que "quería matar a alguien".
El incidente comenzó sobre las 17:00 horas cuando el sospechoso, de nacionalidad croata, insultó a un conductor en la calle Bismarck de Linz y un grupo de afganos le reprocharon su actitud, informa la televisión pública austriaca, ÖRF.
La víctima de 24 años falleció en el hospital
El hombre apuñaló a dos de los tres afganos, a uno de ellos en el cuello, y cuando ya estaba en el suelo le propinó varias patadas y puñaladas en el pecho. La víctima, de 24 años, falleció poco después en un hospital debido a la gravedad de sus heridas.
El agresor, posteriormente detenido, había asegurado a su esposa antes del incidente que quería "matar a alguien". La mujer avisó a la Policía de esta conversación y los agentes comenzaron a buscarlo.