El agresor, que ha sido detenido, había asegurado antes del incidente que quería matar a alguien

La Policía publica un vídeo del ataque de un hombre armado que dejó 3 muertos en Texas, EEUU

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Una persona ha muerto y otra ha resultado herida este sábado en el centro de la ciudad austriaca de Linz después de que un individuo de 34 años comenzara a apuñalar indiscriminadamente a la gente. El agresor, de nacionalidad croata, ya ha sido detenido por las autoridades. La mujer del sospechoso dio la voz de alarma a la Policía, antes del incidente, porque su marido le había confesado que "quería matar a alguien".

El incidente comenzó sobre las 17:00 horas cuando el sospechoso, de nacionalidad croata, insultó a un conductor en la calle Bismarck de Linz y un grupo de afganos le reprocharon su actitud, informa la televisión pública austriaca, ÖRF.

La víctima de 24 años falleció en el hospital

El hombre apuñaló a dos de los tres afganos, a uno de ellos en el cuello, y cuando ya estaba en el suelo le propinó varias patadas y puñaladas en el pecho. La víctima, de 24 años, falleció poco después en un hospital debido a la gravedad de sus heridas.

El agresor, posteriormente detenido, había asegurado a su esposa antes del incidente que quería "matar a alguien". La mujer avisó a la Policía de esta conversación y los agentes comenzaron a buscarlo.