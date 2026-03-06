La policía federal estadounidense (FBI) ha identificado al sospechoso como Ndiaga Diagne y han apuntado a "un potencial vínculo con el terrorismo"

Al menos tres muertos y 14 heridos en un tiroteo en un bar de Texas: el FBI investiga los hechos como un posible acto terrorista

Compartir







La policía de Austin, en Texas (EEUU), ha hecho públicas las imágenes del tiroteo masivo el pasado lunes, en el que murieron 3 personas y otras 14 resultaron heridas. El incidente tuvo lugar en un bar sobre las 02.00 de la madrugada, hora local (las 09.00, hora en España) cuando un hombre armado se presentó armado en el local y comenzó a abrir fuego de manera indiscriminada.

En las imágenes compartidas por la Policía puede verse como un agente pregunta dónde está el tirador y las personas que están en la zona se lo indican mientras se refugian tras vehículos o dentro de los negocios. Finalmente, el tirador, de 53 años, es abatido por los agentes y cae al suelo el rifle con el que disparaba. El suceso se produjo en una zona muy concurrida de bares, donde este hombre se bajó de su furgoneta, cogió el arma y empezó a caminar disparando a quien se encontraba a su paso sin explicación alguna.

La policía federal estadounidense (FBI) ha identificado al sospechoso como Ndiaga Diagne y han apuntado a "un potencial vínculo con el terrorismo". La televisión estadounidense Fox News ha publicado una imagen de Diagne en la que se le ve con un arma de fuego en la mano y una sudadera con el lema "Propiedad de Alá" en inglés.