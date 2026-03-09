Claudia Barraso 09 MAR 2026 - 20:52h.

La policía consigue identificar y detener a la mujer que disparó en la mansión de Rihanna: se llama Ivanna Ortiz y tiene 35 años

Detenida una mujer tras disparar contra la mansión de Rihanna en Beverly Hills, Los Ángeles, California, mientras la artista estaba dentro

La policía ha conseguido identificar y detener a la mujer que presuntamente disparó en la mansión de Rihanna en Beverly Hills el pasado domingo. Se trata de Ivanna Ortiz, de 35 años y ha sido arrestada y acusada de intento de asesinato por el Departamento de Policía de Los Ángeles.

Ya se encuentra interna en el Centro de Detención Metropolitano del LAPD con una fianza de 10,225 millones de dólares. La sospechosa utilizó un rifle AR-15 para abrir fuego contra la casa de la cantante, una mansión valorada en 14 millones de dólares, donde no solo reside ella, sino su pareja y sus tres hijos de tres años, dos y cinco meses.

La policía reveló que al menos se registraron “aproximadamente 10 tiros” desde un vehículo, concretamente desde un Tesla blanco que se encontraba al otro lado de la calle donde se encuentra la casa de Rihanna. Una bala consiguió incluso atravesar la pared. La sospechosa se dio a la fuga con el mismo coche, según afirma 'Page Six'.

La mujer publicó una serie de mensajes y vídeos muy extraños a través de sus redes sociales donde hablaba de varias celebridades, entre ellas la cantante contra la que disparó. Unos mensajes sin sentido, mal escritos donde ya le decía a la cantante que le estaba esperando con el arma y donde dejaba entender que la artista tenía Sida. De hecho, en otra fotografía donde aparece Drake, ponía de pie de foto: “Cuando Drake descubrió que Rihana tiene Sida”. “Te toca esconderte zorra, deja de rogar por un vistazo”, decía en otro mensaje.

Todas las extrañas publicaciones que hizo antes del ataque

La cantante no ha sido el único objetivo de la detenida, en otras publicaciones también se refiere a Cardi B: “No puedes conmigo”, le decía a través de otra de estas publicaciones. La acusada tiene subido en su perfil muchos mensajes dedicados a diferentes famosos amenazándoles como si tuviese algún frente abierto con ellos. Su cuenta de Instagram, sin embargo, ha sido desactivada. También tenía un canal de Youtube donde publicó un vídeo totalmente opuesto a su contenido habitual, un vídeo de un reto que consistía en orar y rezar durante 60 días seguidos.

La policía ha estado investigando más datos sobre su pasado y ha descubierto que en 2025 interpuso una demanda contra la promotora de conciertos de Rihanna y en Orlando intentó detener un concierto de la estrella Billie Eilish. Las autoridades no han confirmado si todos estos mensajes están relacionados con el ataque producido a la mansión de la cantante, pero todo apunta a un comportamiento y obsesión con artistas.