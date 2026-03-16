El bloqueo del Estrecho de Ormuz saca el 40% del petróleo del mercado

Marisa Arellano 16 MAR 2026 - 11:00h.

Si la guerra continúa, en dos semanas podría haber problemas de abastecimiento

Nueva amenaza de Donald Trump a la OTAN: le augura "muy mal futuro" si los aliados no ayudan a EEUU a desbloquear Ormuz

Compartir







El ataque de Estados Unidos a Irán ha activado una crisis energética, con el bloqueo del Estrecho de Ormuz, sin precedentes y en la que todavía solo nos asomamos. El experto en energía y científico del CSIC, Antonio Turiel, explica que al 20% que deja de circular ante el cierre decretado por Irán, hay que sumar otro tanto que los países productores se quedan. De manera que muy pronto habrá un 40% menos de petróleo en el mercado.

Por este motivo, explica que, si la guerra se alarga, los problemas de abastecimiento comenzarán en dos semanas porque todavía están llegando los petroleros que salieron antes de que los estadounidenses pusieran en marcha su operación "furia épica". La falta de petróleo llevará al barril a una escalada difícilmente soportable.

PUEDE INTERESARTE Un ataque con drones contra un tanque de combustible provoca un incendio cerca del aeropuerto internacional de Dubái

Aumenta el coste del barril de petróleo

Irán lo sabe y ya ha dicho que el coste del barril, ya por encima de los cien dólares, puede escalar hasta los 200. Y el 30% de la energía que consumimos en el mundo depende del petróleo.

En el caso de España, el peso del petróleo en el consumo de energía es del 50%, a pesar de que las renovables generan el 22% de la electricidad, pero otra cosa es la energía necesaria para coches, fábricas, aviones, así como todos los derivados del petróleo que afectan a productos farmacéuticos, azufre, fertilizantes, etc.

Tan difícil es ahora que el petróleo circule libremente por el estrecho de Ormuz, como que Irán o Estados Unidos relajen la tensión. Estamos atrapados en este estrecho, vendidos por una guerra que empezó Estados Unidos para conseguir un petróleo que no para de arder.