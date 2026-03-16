Trump ha instado a los países que dependen del petróleo que pasa por esta ruta a implicarse en su seguridad

Nueva amenaza de Donald Trump a la OTAN: le augura "muy mal futuro" si los aliados no ayudan a EEUU a desbloquear Ormuz

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La tensión en torno al estrecho de Ormuz continúa aumentando y se ha convertido en uno de los principales frentes diplomáticos para Donald Trump. El presidente estadounidense ha vuelto a pedir apoyo militar internacional para proteger el tráfico marítimo en este enclave estratégico por el que circula gran parte del petróleo mundial.

Trump ha instado a los países que dependen del petróleo que pasa por esta ruta a implicarse en su seguridad. El mandatario ha asegurado que gran parte de su suministro energético procede de ese paso marítimo y que, por tanto, también debería colaborar en su defensa.

Varios gobiernos evitan comprometerse

Sin embargo, por ahora varios gobiernos han evitado comprometerse. Pekín no ha mostrado intención de participar en una misión militar en la zona y desde Japón también han enfriado la posibilidad de enviar escoltas navales. En Europa, el primer ministro británico Keir Starmer ha sido el primero en abrir la posibilidad a estudiar una respuesta conjunta con aliados.

Mientras tanto, Irán ha anunciado que el estrecho permanecerá cerrado únicamente para Estados Unidos, Israel y los países que respalden sus operaciones militares. La medida llega después de un fin de semana marcado por nuevos ataques estadounidenses.

En ese contexto, Trump ha vuelto a lanzar advertencias contra la isla de Jark, un punto clave para la economía iraní donde se produce cerca del 90% de su petróleo. El presidente estadounidense aseguró que, si continúan las hostilidades, podría ordenar nuevos bombardeos dirigidos contra los pozos petrolíferos de la isla e incluso plantear una posible invasión.