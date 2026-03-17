El ministro de Sanidad británico, Wes Streeting, ha descrito el brote como algo "sin precedentes" en el Reino Unido.

El brote de meningitis que deja dos estudiantes muertos y 15 ingresados en Reino Unido pudo originarse en una discoteca de Kent.

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La universidad inglesa de Kent ha suspendido los exámenes presenciales de esta semana por un brote de meningitis en su zona que ha causado la muerte de dos jóvenes, una estudiante de 21 años, cuya identidad aún no ha sido revelada, y una chica de 18 años, llamada Juliette y que era estudiante de la escuela Queen Elizabeth’s Grammar School, en Faversham, en el condado de Kent. "Estamos absolutamente devastados", declaró en un comunicado la directora de ese centro, Amelia McIlroy.

La familia ha compartido con la BBC una foto de Juliette, a quien su directora de escuela ha descrito como "increíblemente amable, atenta e inteligente. Era una persona genuinamente cariñosa y atenta, una verdadera amiga que escuchaba con calidez, respeto y sincero interés a sus compañeros y a nuestro personal. En resumen, era una chica encantadora; echaremos mucho de menos su preciosa sonrisa, su carácter cariñoso y su alegría. Todos estamos desolados. Nuestro cariño y nuestros pensamientos están con su familia y amigos en estos momentos tan tristes.”

La familia de Juliette, "devastada"

Su padre declaró a la BBC que la familia está "completamente devastada y no tiene palabras para expresar su pérdida".

El ministro de Sanidad británico, Wes Streeting, ha descrito el brote como algo "sin precedentes" en el Reino Unido. Streeting dijo en un discurso en el Parlamento que la "situación evoluciona rápidamente", con el número de casos confirmados aumentando a 15. Los farmacéuticos advierten de un aumento en la demanda de la vacuna contra el meningococo B.

El ministro anunció que los estudiantes que viven en las residencias de la Universidad de Kent recibirán una vacuna contra la meningitis B, ya que la mayoría no están vacunados contra esa enfermedad, recién incluida en 2015 en los programas de vacunación del país.

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"No se contagia fácilmente. La bacteria se transmite tras un periodo prolongado de contacto estrecho, por ejemplo, al convivir con alguien, mediante besos prolongados o al compartir cigarrillos electrónicos y bebidas", ha explicado.

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La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) ha anunciado un programa de vacunación específico para los estudiantes que viven en las residencias universitarias de la Universidad de Kent, al tiempo que se han distribuido 700 dosis de antibióticos.

Los síntomas de la meningitis B

Los síntomas de la meningitis B incluyen fiebre alta repentina, intenso dolor de cabeza, rigidez de nuca, náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz y confusión. A menudo aparece una erupción cutánea característica: manchas púrpuras o rojas que no desaparecen al presionarlas.

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Las autoridades sanitarias tratan de establecer el origen del brote, pero no se descarta que esté en una discoteca de Canterbury (Kent), ya que la sanidad pública ha pedido a quienes visitaron el establecimiento -Club Chemistry- entre el 5 y el 7 de marzo que acudan a recibir antibióticos como medida preventiva. Se ha pedido a quienes visitaron el establecimiento entre el 5 y el 7 de marzo que acudan a recibir antibióticos como medida preventiva.

"La mayoría de los casos están relacionados con la discoteca Club Chemistry", frecuentada por estudiantes de Canterbury, "entre el 5 y el 7 de marzo", indicó Wes Streeting. Trish Mannes, directora adjunta de la UKHSA en la región, señaló que cualquier persona que haya acudido a la discoteca en esas fechas debe "presentarse para recibir un tratamiento antibiótico preventivo". Según la propietaria del Club Chemistry, unas 2.000 personas acudieron al establecimiento durante las tres noches mencionadas.