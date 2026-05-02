La cifra supone un incremento de cuatro embarcaciones con respecto a la de 44 buques que proporcionó el propio CENTCOM

¿Cómo se encuentra la tregua entre Estados Unidos e Irán?: Trump rechaza la última propuesta de paz del régimen iraní

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Las autoridades estadounidenses han informado este sábado de que han desviado ya un total de 48 buques desde el inicio del bloqueo naval impuesto a Irán en el marco de la ofensiva militar. "En los últimos 20 días han sido redirigidos 48 buques para garantizar el cumplimiento del bloqueo", ha informado el Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (CENTCOM) en un comunicado.

El texto publicado en redes sociales viene acompañado de una fotografía del 'USS New Orleans' tomada en el mar Arábigo "durante el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes".

La cifra supone un incremento de cuatro embarcaciones con respecto a la de 44 buques que proporcionó el propio CENTCOM el pasado viernes en su anterior comunicación. El bloqueo fue impuesto el 13 de abril para impedir el paso de embarcaciones iraníes por el estrecho de Ormuz en respuesta a las restricciones impuestas a su vez por Teherán al tráfico en esta estratégica vía marítima.

Trump, en desacuerdo con la última propuesta de Irán

Donald Trump mostró este viernes su disconformidad con una última propuesta de acuerdo presentada por Irán, y ha puesto en duda que las autoridades de este país estén capacitadas para alcanzar ningún tipo de entendimiento. "Han hecho avances, pero no creo que lo logren", resaltó.

"Ellos quieren un acuerdo, pero no estoy satisfecho. Ya veremos qué pasa", dijo Trump, en declaraciones a los medios desde la Casa Blanca. "Irán quiere lograr un acuerdo porque prácticamente no les queda Ejército", aseguró. Trump afirmó que a pesar de ciertos avances, no cree que las autoridades iraníes logren alcanzar un acuerdo, a pesar de estar buscándolo, debido a la "tremenda discordia" que existe entre sus líderes. "Están muy desorganizados", concluyó el presidente de Estados Unidos.