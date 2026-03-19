Dori Toribio informa desde Washington de las "contradicciones" de Donald Trump: "Dice que la guerra terminará pronto y ha pedido un préstamo adicional"

Trump minimiza el impacto económico de la guerra en Irán mientras el petróleo y el gas se disparan: "Pensé que los números serían peores"

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Las contradicciones de Donald Trump en estas tres semanas de conflicto contra Irán sigue siendo objeto de polémica. Pidió ayuda de los líderes de la OTAN para liberar el estrecho de Ormuz, pero no les consultó a la hora de adentrarse en una guerra con Israel.

La reportera Dori Toribio, desde Washington, cuenta la última hora de Estados Unidos. El rechazo al presidente estadounidense parece que es algo en lo que la mayoría de aliados coinciden. Algo que Trump no entiende y que sigue insistiendo pese a la respuesta obtenida por muchos países. Sin embargo, la comunicación no mejora con Israel, su principal aliado en la guerra contra Irán. El estadounidense asegura que no sabía nada del ataque israelí contra el campo de gas iraní.

Del mismo modo, ha confiado en la palabra de Netanyahu, quien le ha asegurado que "no iba a volver a ocurrir". Así lo ha trasmitido el presidente, según cuenta Dori Toribio. "Donald Trump ha asegurado que no iba a mandar tropas a ninguna parte, pero después ha añadido que si lo hiciera, no lo diría", matiza la periodista.

El préstamo millonario que ha solicitado

Por otro lado, Dori Toribio apunta que Donald Trump "además ha reiterado que la guerra va a terminar muy pronto, pero al mismo tiempo a confirmado que el Pentágono ha pedido un préstamo adicional". Una contradicción más en los argumentos y las afirmaciones del presidente americano que hace saltar todas las alarmas en Estados Unidos.

"El préstamo es de 200.000 millones de dólares, algo muy complicado que tendría que aprobar el Congreso en pleno año electoral. Mientras, el Departamento del Tesoro también ha confirmado que tienen varias opciones posibles para bajar el precio del petróleo: desde liberar más barriles de crudo a levantar las sanciones del petróleo iraní, como ya hicieron con Rusia la semana pasada", detalla la reportera desde Washington.

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Por último, la periodista apunta que según Donald Trump, la guerra y los ataques ya habrían tenido que acabar, pero es una realidad muy alejada y que hace notar cierto nerviosismo en el presidente estadounidense cuando se le plantean cuestiones como las consecuencias económicas.