Trump resta impacto a la muerte de la cúpula iraní y admite que ya no hay con quién negociar: “Nos gusta así”

Trump minimiza el impacto de la muerte de líderes iraníes y afirma que ya “no hay con quién negociar”

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha restado importancia al impacto político de la muerte de numerosos altos dirigentes iraníes en los ataques conjuntos que su país mantiene con Israel desde el pasado 28 de febrero, y que Irán ha denunciado como asesinatos selectivos.

Golpe a la cúpula iraní

Tras la muerte del líder supremo, Alí Jamenei, al inicio de los bombardeos, los días posteriores han estado marcados por un goteo de fallecimientos de altos cargos de la República Islámica.

Entre los más recientes se encuentra el secretario de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, fallecido este mismo martes.

Menos opciones de negociación

Desde el inicio de la ofensiva, Trump ha reconocido que la eliminación de dirigentes iraníes —incluidos posibles sucesores— ha reducido las opciones de negociación con el país.

Sin embargo, este viernes ha dado por asumida esta situación y ha minimizado sus consecuencias.

“No hay con quién hablar”

Durante un acto en la Casa Blanca, el presidente estadounidense ha asegurado que la estructura de liderazgo iraní ha quedado prácticamente desmantelada: “Todos los líderes de la siguiente generación han muerto. Y la mayoría de los de la siguiente también. Ahora nadie quiere ser líder allí”

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Trump ha insistido en la falta de interlocutores para un posible diálogo: “Queremos hablar con ellos, pero no hay con quién hablar. No tenemos con quién hablar… y nos gusta así”

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Irán, “completamente derrotado”

El mandatario también ha defendido que el poder militar iraní ha sido neutralizado: “La Armada ha desaparecido, la Fuerza Aérea ha desaparecido. Sus radares han desaparecido. Todo ha desaparecido”

Unas declaraciones que refuerzan la postura de Washington en medio de una escalada de tensión con Irán tras semanas de ataques coordinados con Israel.