Según algunos medios, ya hay planes para tomar la estratégica isla de Jarg como un primer paso para acabar con el bloqueo iraní del Estrecho de Ormuz.

Trump negaba ayer un inmediato despliegue de tropas en territorio iraní.

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Misiles iraníes han impactado esta mañana en el centro de Israel. Los residentes han atendido en plena calle a varios heridos. El Ejército de Israel ha informado este viernes de que un fragmento de misil iraní ha caído en la Ciudad Vieja de Jerusalén, causando daños en un aparcamiento ubicado en el barrio judío, a unos 400 metros del Muro de las Lamentaciones y del complejo religioso de la Explanada de las Mezquitas.

"El régimen iraní demuestra una vez más que dispara indiscriminadamente, ya sea contra zonas civiles o lugares sagrados, con la intención de destruir el Estado de Israel", ha señalado en redes sociales, donde ha compartido una fotografía en la que se puede ver humo en la Ciudad Vieja de Jerusalén.

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El fragmento ha caído en el parque Hatkuma, a pocos metros de la Puerta de Sion, si bien por el momento las autoridades israelíes no han informado de heridos. Las alertas antiaéreas han sonado este viernes en Jerusalén en el marco de una nueva oleada de ataques por parte de Teherán.

Teheran también continúa dañando -en este caso con sus drones- instalaciones petrolíferas en el Golfo Pérsico; la última, en Kuwait. Arabia Saudí prevé que -si estos ataques no se detienen- el barril de petróleo podría alcanzar los 180 dólares.

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Trump negaba ayer un inmediato despliegue de tropas en territorio iraní. Pero inmediatamente dejaba un resquicio abierto a una invasión terrestre, que Netanyahu parece apoyar más abiertamente.

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Estados Unidos está enviando más navíos y soldados a la zona. Según algunos medios, ya hay planes para tomar la estratégica isla de Jarg como un primer paso para acabar con el bloqueo iraní del Estrecho de Ormuz. Allí, Teherán estaría empezando a exigir un impuesto de dos millones de dólares a los barcos que quieran cruzarlo sin ser atacados.