El helicóptero se cayó al mar el sábado por la noche durante un vuelo de entrenamiento de las Fuerzas Armadas turco-qatarí

Qatar afirma haber derribado dos cazas iraníes durante un nuevo ataque, y que ha provocado daños en "instalaciones energéticas"

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El Gobierno de Qatar ha confirmado este domingo la muerte de los siete ocupantes de un helicóptero militar "por un fallo técnico", según las autoridades. Elaparato se estrelló en aguas territoriales de Qatar durante una misión de rutina, según informó en un primer momento el Ministerio del Interior. Las víctimas eran cuatro militares qataríes, un soldado turco y dos técnicos de una empresa de armamento.

El helicóptero se cayó al mar el sábado por la noche durante un vuelo de entrenamiento de las Fuerzas Armadas turco-qatarí en el Estado del Golfo. Según el comunicado, los primeros indicios muestran que el accidente podría haber ocurrido por un fallo técnico.

"Un fallo técnico" durante un servicio rutinario

Los restos de la aeronave y los cuerpos de las siete víctimas ya se han recuperado: cuatro eran militares qataríes, uno era soldado turco y dos eran técnicos de la empresa de armamento 'Aselsan'. El Ministerio de Defensa de Qatar publicó en X que el helicóptero sufrió un fallo técnico durante un "servicio rutinario", lo que provocó el accidente en aguas territoriales del país, sin dar más detalles sobre las víctimas.

Qatar ha sido uno de los estados del Golfo que ha sufrido ataques de represalia iraníes desde que Estados Unidos e Israel iniciaron una campaña de bombardeos contra Irán a finales de febrero. Turquía mantiene desde 2015 una base militar en Qatar con un contingente de aproximadamente 3.000 soldados.

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El siniestro del helicóptero se produce en un contexto de tensión en la región como consecuencia de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.