Hay tres ciudades que la semana que viene podrían romper los récords de calor

Calor de pleno verano para este fin de semana: se alcanzarán temperaturas de hasta 36ºC y una DANA inestabilizará el norte del país

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El calor de verano que se está registrando en pleno mes de mayo no es normal, como tampoco lo fue el frío de hace 22 semanas. Y la mala noticia es que estas temperaturas seguirán siendo muy altas la próxima semana. De hecho, las masas de aire cálido que nos irán visitando podrían ser de las más altas desde 1990 y no se descarta que se puedan batir algunos récords, según informa Núria Seró.

Hay tres ciudades que la semana que viene podrían romper esos récords. Una de ellas es Bilbao, donde el miércoles podrán alcanzar los 38ºC. La otra es Salamanca, con 35ºC y Badajoz, donde a mitad de semana podrían registrar los 40ºC.

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Tormentas en Lugo y avisos por calor en Canarias: así se presenta el domingo

Zonas de Canarias, Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia están en aviso este domingo por distintos fenómenos meteorológicos. El centro de Lugo, en naranja por peligro importante de tormentas, con posible granizo y rachas muy fuertes de viento, y tres islas del archipiélago canario por temperaturas máximas.

En la comunidad gallega también están en aviso por tormentas, pero esta vez en amarillo (peligro bajo), el noroeste e interior de A Coruña; A Mariña, la zona de montaña y sur de Lugo, y noroeste, Miño, sur y montaña de Ourense, además de Valdeorras.

El calor pone en aviso amarillo (peligro bajo) a puntos de tres islas de Canarias, en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, donde los termómetros podrían alcanzar los 34 grados.

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Andalucía, en aviso amarillo por viento y fenómenos costeros

Según el mapa de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Andalucía aparece este domingo en amarillo por viento y fenómenos costeros, en concreto Cádiz. En la campiña, el litoral y Estrecho se prevén vientos con rachas máximas de 70-80 kilómetros por hora.

El Pirineo oscense está en aviso por peligro bajo de tormentas -no se descarta que vayan acompañadas de granizo menudo-, mientras que la suroccidental asturiana, cordillera y picos de Europa están por lluvias y tormentas. En estas zonas la precipitación en una hora también se espera que sea de al menos 15 litros por metro cuadrado.

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Cuatro provincias de Castilla y León aparecen en amarillo en el mapa de la Aemet. Puntos de Zamora, Palencia, León y Burgos por tormentas, que pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes, y las tres últimas también por lluvias.

Por ejemplo, en la cordillera cantábrica de Burgos, León y Palencia, y en el Bierzo la precipitación acumulada en una hora será de 15 litros por metro cuadrado.