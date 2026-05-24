Su hija Irene comparte por su cuenta distintas imágenes del actor en las que se puede ver la evolución favorable

El emotivo mensaje que la hija de José Luis Gil ha escrito a su padre: "Hubo un tiempo en que esperaba este día con ilusión"

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José Luis Gil ha reaparecido con su hija Irene en una imagen que ella misma ha subido en redes sociales. El actor sigue recuperándose del ictus isquémico que sufrió en noviembre de 2021. El intérprete permanece estable pero alejado del foco mediático.

Su hija Irene comparte por su cuenta distintas imágenes del actor en las que se puede ver la evolución favorable que está teniendo. En la última imagen, ella aparece junto a su padre por una buena causa. El actor aparece con una leve sonrisa mientras mira a la cámara.

"Ojalá no tengáis que cumplir más aniversarios, ojalá una cura", ha escrito su hija

"Gracias @elaespana_ por el reconocimiento, misión cumplida, premio entregado a @jose_luis_gil_sanz 25 años luchando para dar visibilidad, para apoyar la investigación y para dar soporte y consuelo a familias que sufren", escribe ella en su publicación.

"Ojalá no tengáis que cumplir más aniversarios, ojalá una cura. Y @lamedinaesoficial una alegría verte, eres una tía enorme y buena gente. Mientras tanto, gracias infinitas por vuestra entrega y cariño", añade la hija del actor.

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La última aparición del actor fue a principios de 2026

La última aparición del actor fue a principios de año, donde aparecía disfrutando de las últimas horas de las fiestas junto a su familia. Esa imagen aparecía acompañada de una frase: "Guardad un huequito para el Roscón que esto se acaba". Una fotografía que parecía mostrar cómo la evolución del actor estaba siendo favorable.

Irene aprovechaba la ocasión para enviar un mensaje de apoyo para todos los que siguen preguntando por la salud de su padre: "Os deseo fuerza, humor, ánimo e ilusión".