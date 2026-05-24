Muchos actores y artistas han felicitado a Los Javis por ganar el Premio a Mejor Dirección en Cannes

Los Javis se preparan para grabar en inglés tras ganar el Premio de Dirección en Cannes: "Nos hemos mirado y hemos pensado 'un ratito más'"

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Los Javis han arrasado en Cannes con su película 'La Bola Negra' tras ganar el Premio a Mejor Dirección. El anuncio ha causado un revuelo en la industria y las primeras reacciones no han tardado en aparecer. Antonio Banderas ha sido uno de ellos. El actor ha compartido un mensaje de admiración en redes sociales: "Enhorabuena a Los Javis por hacer historia ayer en el @festivaldecannes obteniendo el Premio a la mejor Dirección por ‘La Bola Negra’”.

Sus palabras son el ejemplo perfecto de cómo Los Javis han pasado de ser un fenómeno generacional a referentes internacionales. Pero no ha sido el único que ha querido mostrar su alegría tras este gran hito. Paco León les ha dejado una felicitación en la publicación de Javier Calvo en la que ambos aparecen con el premio: "Sois oro".

La actriz Gregoria Toledo ha escrito con una gran emoción la felicidad que ha sentido al enterarse de la noticia: "Qué alegría, qué barbaridad, qué merecido!!!! Bellos!!!!". Macarena García, Hiba Abouk, Noe Galera, Amaia Montero y Martiño Rivas tan solo son algunos de los que han mostrado su fascinación en el post de Los Javis.

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El jurado destacó la valentía de Los Javis al abordar un relato histórico de una forma festiva y libre

'La bola negra', que llegará a los cines españoles el 2 de octubre, reconstruye un siglo de memoria LGTBIQ+ a través de tres historias ambientadas en 1932, 1937 y 2017. La película se convirtió en una de las cintas más comentadas de Cannes y su primera proyección consiguió una ovación de 20 minutos, solo superada por 'El laberinto del fauno' de Guillermo del Toro que logró una ovación de 22 minutos.

“La idea que queríamos mostrar es que cuando hay falta de comunicación, eso da alas a la violencia. Por ello tenemos que encontrar un modo de hablar juntos”, señaló Javier Calvo en la rueda de prensa. El cineasta surcoreano Park Chan-wook, que presidía el jurado, destacó la valentía de Los Javis al abordar un relato histórico desde un prisma festivo, libre y humano, según indica 'Hola!'.

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"'La Bola Negra' es algo que llevamos dentro", señala Calvo

Cuando los directores conocieron el veredicto, se fundieron en un abrazo que conmovió a la sala. “Al dirigir esta película entendimos que la única forma de honrar el sufrimiento, el silencio y la muerte de las personas LGBT que nos precedieron es asegurándonos de que la próxima generación tenga la misma libertad o más", afirmó Ambrossi según recoge 'El País'.

Penélope Cruz, que interpreta a una cantante que anima a las tropas en 'La bola negra', se mostró visiblemente emocionada durante el discurso de Los Javis. "'La Bola Negra' es algo que llevamos dentro. Un dolor, un miedo, una vergüenza, un odio que heredamos de generación en generación. Está ahí porque nos lo han programado. Solo quiero que cada generación haga esa bola un poco más pequeña. Y que el arte, el cine, ayude a eso. Muchísimas gracias”, señaló Calvo.

Los Javis culminan así una década de trabajo conjunto que los sitúa entre los grandes nombres del cine europeo. Ahora, después de ganar en Cannes, ambos dejan la puerta abierta a grabar en inglés.