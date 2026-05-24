Ambos candidatos entran en campaña y comienzan a dar los primeros pasos de cara a las elecciones

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La junta electoral del Real Madrid ha emitido un comunicado oficial para anunciar que han aprobado la candidatura de Enrique Riquelme. Se confirma así las elecciones que se realizarán en los próximos días en el club y en las que Riquelme será el rival de Florentino Pérez, que aspira a su octavo mandato.

Ambos candidatos entran en campaña y comienzan a dar los primeros pasos de cara a las elecciones. Florentino movió ficha primero al sacar los títulos cosechados por el club bajo su mandato mientras Riquelme responde con una entrevista en la que ataca directamente a su rival.

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Riquelme entregó el sábado toda la documentación necesaria

La junta electoral del Real Madrid ha decidido "proclamar válida la candidatura presentada por d. Enrique José Riquelme Vives, de conformidad con lo que dispone el artículo 40, apartados b) y c) de los vigentes estatutos del club y traslada comunicación de aceptación a la citada candidatura a través de la dirección de correo electrónico aportada por el representante de la candidatura". Así lo han explicado en un comunicado en la página web oficial.

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En el mismo comunicado se confirma que Riquelme entregó el sábado toda la documentación necesaria, incluyendo un escrito de presentación, relación de los miembros que componen la candidatura con la firma y aceptación expresa de todos y cada uno de ellos, el programa electoral que se recepciona con sello de entrada fechado a 23 de mayo de 2026 y la presentación del preaval y el aval bancario.

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Las elecciones se celebrarán en un máximo de 15 días

Pese a que la junta electoral ha cometido un error en los documentos, al presentarse a uno de los vocales de la Junta Directiva con un número de socio no actualizado, esto no tendrá consecuencias para Riquelme. El candidato cumplió con los plazos y requisitos exigidos en las normas electorales.

Las elecciones se celebrarán en un máximo de 15 días, siendo las primeras en 20 años que tendrán varios candidatos. Unas votaciones en las que veremos a Enrique Riquelme y Florentino Pérez en un cara a cara por la presidencia del Real Madrid.