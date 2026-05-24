La cantante lanza su disco más personal, 'Quince'. Desde la web de 'Informativos Telecinco' hemos charlado con ella y en el vídeo de apertura puedes ver la charla completa

Malú confiesa que ha sufrido trastornos alimenticios: "Se me fue de las manos, no es fácil salir de ahí"

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Malú ya no canta desde el personaje. Canta desde la herida. Desde la niña. Desde ese lugar incómodo al que casi nunca se vuelve cuando llevas más de media vida bajo los focos. Pero también desde la sanación. Y sobre todo, desde el amor propio. Sin esa coraza de estrella indestructible que la ha acompañado desde que, con apenas 15 años, aprendió que en la industria también se sobrevive actuando. 'Quince', su nuevo álbum, publicado el pasado 15 de mayo, no es solo un disco: es una rendición. El título no es al azar. Es un espejo. Un regreso. Una conversación pendiente con aquella niña que aprendió demasiado pronto a camuflar la vulnerabilidad y el miedo. Ahora, casi 30 años después, Malú destroza ese muro para hablar desde la verdad.

Charlar con ella es descubrir a una artista cansada de protegerse detrás de sí misma. Porque durante mucho tiempo entendió que para resistir había que endurecerse. Crear una figura casi impenetrable. Una Malú enorme. Fuerte. Siempre firme. Pero en este disco esa máscara se agrieta. Y por las grietas entra todo: el amor que salva, el desamor que arrasa, las dudas, la identidad, la necesidad de volver a gustarse. Con 'Quince' recupera a la persona que quedó enterrada debajo de ella.

La estética del álbum acompaña esa caída hacia dentro. Todo parece más íntimo. Más crudo. Más cercano al susurro que al grito. Malú deja de interpretar a la mujer invencible para enseñarnos algo mucho más valiente: la mujer real. Desde la web de Informativos Telecinco hemos hablado con ella.

Pregunta: 'Quince' parece un viaje muy íntimo. ¿Por qué das ahora el paso de mostrar una versión tan personal de ti?

Respuesta: Porque realmente es como me siento ahora. También en el disco quería reflejar lo que significa quitarte ya esa última máscara, quedarte tú al desnudo y ser tú, y es cuando me he dado cuenta de que soy más feliz que nunca en mi vida. Después de tanto tiempo trabajando a ese personaje, estando yo detrás con esos miedos y esas inseguridades, he podido quitarlo de en medio, y joder, te das cuenta de que estás bien, que te gustas, que te sientes libre. Y yo ahora me siento tan libre.

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"Necesitaba quitarme ese personaje de en medio, encontrarme y volver a ser yo"

P: El título del disco conecta inevitablemente con la Malú de tan solo 15 años. Aquella 'Aprendiz' ya es toda una profesional. ¿Crees que la industria te enseñó antes a sobrevivir que a disfrutar?

R: A mí la industria realmente nunca me enseñó a disfrutarla, y tampoco creo que me enseñara sobrevivir, sino que tuve que sobrevivir. El instinto de supervivencia me hizo crear ese personaje. Cuando yo con 15 años, siendo la más tímida del mundo, la más insegura y la más vulnerable, tengo que salir a enfrentarme al mundo, no podía esconderme detrás de la falda de mamá. Tienes que salir. Y ahí vas creando ese personaje que es lo que te hace cubrirte y protegerte. Entonces, ¿disfrutar? No, porque el personaje iba creciendo e iba teniendo más exigencias, por lo que no he tenido la capacidad de disfrutar. Al final, necesitaba quitarme ese personaje de en medio, encontrarme y volver a ser yo, y ha sido muy liberador contar mis historias desde mi perspectiva como ser humano, no como Malú.

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P: Hay dos citas del álbum que me gustaría destacar. La primera es: "El miedo que tenías y el daño que me hacías hizo que me marchara de aquí", de 'El Intento'. ¿Qué crees que es más duro, aguantar el dolor o armarte de valor y decir adiós?

R: Ambas son complicadas, pero creo que es más difícil y a la vez la más valiente armarte de valor, tirar hacia adelante y salir de ahí, porque muchas veces estás enganchada a muchas más cosas que no son solamente lo emocional, pero emocionalmente estás anulado.

P: Y la otra: "No van a convencerme de que ahora es mi mente la que se equivoca, y si me hice más fuerte es por saber quererme incluso estando rota, y si pudieran verme, como me miro ahora… Entenderían que soy otra", de 'Rota'. ¿Cómo es la Malú actual?

R: Es alguien que disfruta de lo que hace, alguien que ama su profesión, que le gusta cantar, que disfruta encima de un escenario, que disfruta haciendo música, que se siente bien consigo misma, que te mira a los ojos, que quiere hablar contigo y que no se esconde ni detrás de pantallas ni detrás de nada.

P: Hablas mucho del amor en este disco, pero también del amor propio. ¿Por qué crees que cuesta quererse más a uno mismo que a los demás?

R: Desde que ponemos un pie fuera empezamos a vernos reflejados en los demás y a querer ser como esa persona que hemos visto pasar: queremos tener el pelo de aquella, el cuerpo de una, la cara de otra... Vivimos en un mundo en el que solo ves las cosas bonitas de la gente, y eso genera más inseguridad y te aleja muchísimo más del objetivo de quererte y de verte a ti mismo. Vivimos hacia fuera constantemente.

"Nunca me dejé ver a mi misma"

P: ¿Cómo entiendes ahora el amor en tu vida?

R: Desde un lugar muy interior y muy personal. Algo que debes sentir contigo mismo y con el que debes sentir paz, sin pretender que la persona que llegue te aporte necesidades, sino que tú ya las tengas cubiertas y con esa persona poder hacer una vida a partir de ahí. Con sentido común, con amor, con cariño y con coherencia. Más real.

P: Hay artistas que dicen que el éxito les robó parte de su identidad. ¿También te ha pasado?

R: En mi caso me hace crear una identidad en paralelo. Yo empiezo siendo muy pequeña, tímida y vulnerable, y necesitaba protegerme. Me puse algo, llámalo muro o personaje, y desde entonces lo he llevado por delante. Abanderando y liderando la historia. Nunca me dejé ver a mi misma, lo primero por miedo y lo segundo porque ya no sabes realmente si eres esa persona o si eres otra. Y piensas: "¿Por qué soy así?". O sea, me subo a un escenario y soy absolutamente esta, pero, ¿porque luego en mi casa esa no aparece nunca? Acabé disociando.

P: ¿Qué es lo más te incomoda de la profesión?

R: A día de hoy, sinceramente, no hay nada que me incomode. Pero en lo que seguimos peleando es por el sitio de la mujer en la música. Es algo que está cambiando y evolucionando para bien, pero sí que es verdad que, sin que suene a resentimiento, nos queda mucho por hacer. La tendencia es a caducar a la mujer en la música muchísimo antes que al hombre. Cuando ellos empiezan a tener canas son sexys e interesantes, pero nosotras a partir de los 40 ya parece que somos unas viejas y que a nivel artístico tenemos poco que aportar. No he llegado a descifrar por qué la mujer deja de tener interés a nivel artístico, pero me llama la atención. Creo que es un poco por el arraigo de donde venimos. Insisto, lo digo desde un lugar de concienciación, para que pensemos lo que estamos haciendo.

P: Entiendo que, después de tantos años en la industria, y con la personalidad tan fuerte y arrolladora que te has currado tanto en el escenario como en pantalla, ya lo que digan de ti te importa poco.

R: Yo de mí ya he escuchado tantas cosas que es muy difícil que a día de hoy algo me afecte. ¿Me ha afectado en su momento? Sí, es que era muy pequeña cuando yo empecé, pero ahora ya no.

P: Son casi 30 años en la industria y en menos de un mes cumples seis años como madre. ¿Cómo gestionas dejar a un lado la 'Malú la artista' para ser también la 'Malú refugio'?

R: Es importantísimo saber encontrar tus prioridades y saber dónde quieres emplear toda tu energía. Y yo la energía más pura, más bonita y más maravillosa la tengo ya totalmente canalizada en un lugar. Por supuesto soy artista y no sé vivir si no estoy en el escenario, entonces, al final, hay una cosa que es conciliar, que hacemos prácticamente todas las mujeres desde el siglo pasado que queremos ser grandes y buenas en nuestro trabajo y también en casa con nuestros hijos.

P: ¿Para ella sigues siendo simplemente mamá o ya es consciente de que su madre es cantante?

R: Para ella voy a ser su madre siempre y eso es así, independientemente de que ella ahora empiece a entender un poco y vea que hay cosas raras y diferentes que a otras las madres no le pasan, como pedir fotos. Entonces ella quizá ahora sí que está empezando a entender un poco, pero la percepción que pueda tener cualquier otra persona de mí, ella no la va a tener en la vida, yo soy su madre.

P: Este año tienes pendiente numerosos conciertos. ¿Qué tendría que pasar para que dijeras 'adiós' a los escenarios?

R: Uy, algo muy gordo, porque a mí realmente lo que me gusta es estar encima del escenario.

P: ¿Qué significa el éxito para ti ahora, comparado con la visión que tenías con 15 o 20 años?

R: Estar hoy aquí, sintiéndome como me siento, y pudiendo disfrutar de mi función al 100%.